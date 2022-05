Det grønne skiftet har fått seg en real vitamininnsprøytning

Regjeringen, her representert ved næringsminister Jan Christian Vestre, har igjen åpnet for mulighetene til å utvikle vindkraft på land. Vi har noen av Europas beste vindressurser, men selv om disse ressursene ikke forsvinner av å vente, risikerer vi at våre naboland finner andre løsninger på sin energiforsyning og at industrien plasserer seg andre steder enn hos oss, skriver spaltist Kim Allgot. Han etterlyser høyere fart i omstillingen. Foto: Lise Åserud/NTB