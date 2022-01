Det går sakte, men nå er også militære kjøretøy i ferd med å utnytte elektrisk drift

Mens batterielektriske biler er dominerende, i hvert fall på norske veier, er det ikke slik når det gjelder militære kjøretøy.

Heller ikke når det gjelder Forsvarets nyeste feltvogner av typen Volkswagen Amarok, som benyttes av Heimevernet.

I likhet med andre av Forsvarets kjøretøy var det et krav om å kunne gå på F-34-drivstoff da disse ble kjøpt inn. Dette skyldes forsyningssikkerhet, da dette er tilgjengelig selv om det sivile samfunnet er i unntakstilstand.

Dieselelektriske hybrider kan være et fordelaktig kompromiss, mener amerikanske Oshkosh Defense som tidligere denne uka lanserte en hybridversjon av feltvogna Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

– Batteriet lader mens e-JLTV er i bruk, og det kan fullades i løpet av 30 minutter. Dette eliminerer behovet for en ladeinfrastruktur, som fortsatt er en av de viktigste hindringene for en utbredt elektrifisering av flåten med taktiske hjulgående kjøretøy, skriver Oshkosh Defense.

Stealthvogn

«They never even heard us coming» var slagordet ved lanseringa av e-JLTV.

Med andre ord er det operative gevinster som liten støysignatur som er styrende for denne satsinga.

Slik markedsføres e-JLTV. Foto: Oshkosh Defense

Andre fordeler Oshkosh trekker fram er økt «silent watch»-kapasitet, altså at de slipper å kjøre dieselmotoren for å få driftsstrøm når vogna står stille over lengre tid.

Like ens kan tilhengeren med aggregat settes igjen hjemme ettersom de kan hente ut strøm fra batteriet med en effekt opp til 115 kW. Batteripakka på prototypen har en kapasitet på 30 kWh med mulighet for å øke denne.

Ifølge produsenten vil e-JLTV ha minst 20 prosent bedre drivstofføkonomi enn de konvensjonelle feltvognene, uten å kompromisse på mobilitet eller beskyttelse.

Må tåle brann og treffere

«Silent watch» ved hjelp av batterier er forsåvidt ikke noe nytt.

Eksempelvis er Hærens bergingspanservogner og ingeniørpanservogner av typen Wisent 2 fra FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH utstyrt med fire moduler à 103 Ah fra den amerikanske leverandøren Bren-Tronics, som har spesialisert seg på litium-ionbatterier for militær bruk.

Det såkalte «auxiliary power booster»-systemet (APB) kan drives i ti timer og det inneholder patentert teknologi for brann- og penetrasjonssikkerhet som blant har gjennomgått uavhengig testing av den tyske hærens tekniske senter for landmakt, WTD 41.

JLTV med Protector

Oshkosh har en del erfaring med elektrifisering fra før og skal eksempelvis levere et sted mellom 50.000 og 165.000 hybrider og elbiler til U.S. Postal Service.

Siden selskapets JLTV-plattform for snart sju år siden ble valgt som erstatter blant annet HMMWV, bedre kjent som Humvee, er det produsert over 14.000 eksemplarer av kjøretøyet. Den siste bestillinga, verdt 5,3 milliarder kroner, ble mottatt for to måneder siden.

Slovenske JLTV-feltvogner utstyrt med Protector-våpenstasjoner (M153 Crows). Foto: Borut Podgoršek, Det slovenske forsvarsdepartementet

Om et halvt års tid skal den amerikanske hæren avgjøre en ny JLTV-konkurranse med store dimensjoner: Over 15.000 kjøretøy der kontraktsverdien er estimert til rundt 60 milliarder kroner.

JLTV-programmet vil fortsatt være viktig også for Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Deres Protector-våpenstasjon (M153 Crows) leveres som standard på feltvognene, og det inkluderer vogner som hentes ut fra US Army-bestillinga og eksporteres gjennom FMS («foreign military sales»).

Så langt er Nord-Makedonia, Romania, Litauen og Slovenia blant nasjonene som mottar JLTV med Protector RWS på taket.

Polske stridsvogner

Selv om amerikanske myndigheter i utgangspunktet tilbyr JLTV med M153, er det ikke en påkrevd løsning.

Tre eksempler på dette er at Belgia monterer Defnder RWS fra FN Herstal på sine JLTV, selvsagt for å støtte egen industri, mens Montenegro har valgt RCWS fra israelske Elbit Systems på sine JLTV-kjøretøy. Brasil skal også JLTV, men uten Protector, får TU bekreftet fra KDA.

Ubemannede JLTV-vogner brukes som plattform for det amerikanske marinekorpsets nye Nmesis-kystforsvar med utskytningsrampe for to NSM-missiler. Foto: USMC

Et annet eksempel på at FMS bidrar til økt volum for KDAs våpenstasjon er at Polen skal ha 250 M1A2 SEPv3-stridsvogner.

Dessverre for Hyundai Rotem som forsøkte å selge inn sin K2 Black Panther og hadde store planer for polsk og norsk industri dersom deres stridsvogn vant fram i begge disse landene.

Men for KDA betyr dette 250 Protector-våpenstasjoner. Polen er fra før Protector-bruker gjennom LOTR-programmet, men det er nå med Abrams at det blir volum på leveransene. Også oppgraderte M1A2T Abrams-stridsvogner til Taiwan leveres med Protector.