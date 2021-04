Det går mot søkerrekord hos Forsvaret

Det går mot søkerrekord for Forsvarets utdanningstilbud. Foreløpige søkertall viser at samtlige lederutdanninger ligger an til å sette ny søkerrekord.

– Lederutdanningene på bachelornivå, altså krigsskolen og lignende, hadde 859 søkere ved utgangen av mars i fjor. På samme tid i år er tallet på 1.249 søkere. Så det er vesentlig høyere, sier prosjektleder for rekruttering Truls Rakfjord ved Forsvarets mediesenter til NTB.

– På ingeniørutdanning så ligger søknadstallet på samme nivå som i fjor, legger han til.

– Utdanning og jobb i Forsvaret er attraktivt

Det gjøres fortløpende endringer på utdanningene i Forsvaret. Søkertallene har vært stabilt høye i mange år, men Forsvaret ønsker flere søkere, spesielt til ingeniørfag.

– Så langt ser tallene gode ut, på noen linjer ligger det an til nesten en fordobling fra i fjor. Det viser at utdanning og jobb i Forsvaret er attraktivt, sier generalmajor Henning-A. Frantzen, rektor og sjef for Forsvarets høgskole.

Studietilbud i vekst

Interessen har også vært stor for en annen type utdanning Forsvaret tilbyr. Årsstudium i ledelse og militære operasjoner, som er søkbart dersom man har bachelor, hadde svært mange søkere i år.

– Da fristen gikk ut tidligere i år var det 812 søkere som kjempet om 40 skoleplasser, opplyser Rakfjord til NTB.

Søknadsfristen for å søke høyere utdanning går ut 15. april.