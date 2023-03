Det fluoriserende lysstoffrøret er blitt forbudt

Historien til lysstoffrøret er lang. Den begynte egentlig før glødelampen da man observerte at lufttomme glassrør med en elektrode i hver ende lyste opp. Ved å legge til ulike kjemikalier kunne man få røret til å lyse i ulike farger. Et veldig godt utgangspunkt for alt det såkalte neonlyset som har prydet byer fra før krigen.