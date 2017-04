– Det er stor etterspørsel etter faget overalt i teknologien

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) starter som første norske universitet en master i data science.

Professor i fysikk, Achim Kohler, jobber ved Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU og er initiativtaker til det nye studiet.

– I høst starter vi en toårig internasjonal master i data science og vi kommer til å videreutvikle dette til en femårig master innen to år, sier Kohler

– Data Science er etterspurt av industrien fordi studiet kombinerer statistikk, informatikk og matematikk og kan anvendes på mange generelle områder, som for eksempel robotikk, geomatikk, økonomi, biofysikk og energifysikk.

Stor etterspørsel

Ifølge Kohler vil studentene fordype seg i programmering, databaser, datamining og lineær algebra i førsteåret av masterstudien, mens de i andreåret begynner å spesialisere seg innenfor et bestemt anvendt fagområde.

– Slik som arbeidsmarkedet ser ut nå, er det stor etterspørsel etter data science overalt i teknologien. NMBU har en fantastisk forutsetning for å starte et studium på dette området, siden vi har tett samarbeid mellom fagmiljøene innen matematikk, informatikk, statistikk og dataanalyse, og fordi vi har mange forskningsaktiviteter velegnet for data science, sier han.

Det har vært stor oppmerksomhet rundt studiet etter at universitetet la ut en film på Facebook.

– Vi tar inn studenter både internt og eksternt og regner med stor pågang. Så langt har vi fått på plass 20 fullfinansierte studieplasser på rekordtid. For studenter som er interessert i opptakskrav, så er opptakskravene de samme som til toårig master i teknologi. Studiet planlegges og tilpasses individuelt for hver enkelt student i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet, sier Kohler.