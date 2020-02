– Det er på tide å tenke på annet enn rullemotstand

Bortsett fra Tesla, har elbiler vært forbundet med kort rekkevidde. Dermed har det vært fokus på alle tiltak som kan gi lengre rekkevidde.

Dekkene har vært, og er fortsatt sentrale i dette. Elbildekk har lav rullemotstand, og gir dermed bedre rekkevidde enn vanlige bildekk.

Med flere biler med større rekkevidde er det nå på tide å tenke på mer enn bare rullemotstand, mener Torleiv Haukenes, produktsjef i Dekkmann.

For et dekk som har gode egenskaper på forbruk, har ikke nødvendigvis gode egenskaper på sikkerhet. Det er en motsetning mellom rullemotstand og sikkerhet, mener han.

Gir avkall på våtgrep

Torleiv Haukenes, produktsjef i Dekkmann. Foto: Dekkmann

– En del av dekkene som er laget for elbiler har satt rullemotstand i høysetet, og gitt avkall på litt våtgrep. Det å konstruere et dekk er et kompromiss mellom egenskaper, sier han.

Haukenes sier at rullemotstand og våtgrep er vanskelig å kombinere. Også hvis det skal være stillegående.

– Skal det være stillegående skal mønsteret ha ubrutte mønsterriller eller knaster, gjerne i midtsonen av dekket. Man ønsker så smale mønsterspor som mulig. Men i mønstersporet skapes det turbulens når luften passerer. Med smale mønsterspor og ubrutt gummi blir det mindre rom for at vannet tas opp og bort, sier Haukenes.

Det er ikke uten grunn at elbiler leveres med slike dekk. Når de går gjennom WLTP-tester for å avdekke forbruk, brukes dekkene bilen leveres med. Dermed får bilen så høy rekkevidde som mulig i disse testene.

– Da har de kanskje ofret noe bremselengde for å få de beste resultatene, sier han.

Høyere hastighet

Det var ikke et problem tidligere, for biler som de første utgavene av Volkswagen eGolf eller Nissan Leaf, mener han.

Dette er biler som uansett mest kjøres lokalt og i byene. Lav hastighet og bremselengde er ikke like viktig i disse scenarioene.

Det er når elbiler brukes på lengre kjøreturer, for eksempel motorveipendling, at det blir viktigere med bedre veigrep, mener Haukenes. Han anbefaler dekk som har mer fokus på veigrep for kjøring i høy hastighet.

Han sier at det er kunder som kjører elbil med kort rekkevidde som prioriterer rullemotstand høyt når de kjøper nye dekk. Folk flest er imidlertid ikke spesielt opptatt av dette, ifølge Haukenes.

Anbefaler bytte lenge før 1,6 millimeter

Kjører du på rene elbildekk, anbefaler Haukenes at du vurderer å bytte dekkene en stund før du kommer ned til sommerdekkgrensen på 1,6 millimeter mønsterdybde. Allerede ved 3 millimeter spordybde er det på tide å skifte, ettersom særlig våtgrepet blir dårlig.

Det er ikke Arne Sköldén, produktekspert hos dekkprodusenten Michelin, enig med Dekkmanns produktsjef i.

Han sier du trygt kan kjøre deres dekk ned til 1,6 millimeter. Selv om egenskapene nødvendigvis forringes noe, sier han at de som dekkprodusent må levere tilstrekkelig sikkerhet i hele dekkets levetid, ned til minste lovlige mønsterdybde.

Våtgrep og bremselengde kan bli noe dårligere, men skal fremdeles være innenfor kravene.

– Dette spørsmålet har vi drevet så langt at vi har lobbet mot EU. I praksis ønsker vi at det skal gjennomføres bremsetester med minste mønsterdybde, sier Sköldén.

Skal levere sikkerhet helt ned til grensen

Målet er at EUs merkeordning for dekk skal si noe om egenskapene gjennom hele levetiden. I dag kan det være store forskjeller på egenskapene ned mot grensen for ulike dekkmerker, hevder han. De ønsker at det ikke skal være lovlig å selge dekk som ikke gir et visst nivå av sikkerhet i hele levetiden.

Arne Sköldén, produktekspert hos Michelin. Foto: Michelin

Når det kommer til våtgrep peker Sköldén på at det på en vanlig norsk vei skal være så mye vann at det ligger vann over veibanen før du kan få vannplaning. Utover eventuelle hjulspor som kan fylles med vann, skal det veldig store regnskyll til før det blir et problem.

Dette bekymrer ikke Sköldén nevneverdig. Får bilen vannplaning i en pytt, vil du få grep igjen så snart du har kjørt ut av denne.

Ved ekstrem nedbør og oversvømte veier er det nok uansett lurt å sette ned hastigheten.

Ulike egenskaper på ulike dekk

Ulike dekk har ulike egenskaper. Sportsdekk, allrounddekk og lavenergidekk kan være gode på ulike ting, men alle typer dekk skal levere sikkerhet, mener han.

– Skulle noen produsenter ikke levere sikkerhet under 3 millimeter så burde de kanskje vurdere en tilbakekalling, sier Sköldén.

Sköldén er ellers bare delvis enig med Dekkmann-produktsjefens bekymringer rundt elbildekk.

Biler med bedre rekkevidde gjør at man ikke nødvendigvis trenger å ha et ensidig fokus på rekkevidde. Et elbildekk er imidlertid ofte tilpasset en spesiell bilmodell, forklarer Sköldén.

Mønsteret i et Energy EV-dekk fra Michelin. Dette dekket er utviklet for Renault Zoe. Bilde: Marius Valle

Han trekker frem dekk som leveres med Teslas biler. Disse er spesialutviklet etter Teslas spesifikasjoner, og har bilprodusentens ønskede egenskaper på ikke bare rullemotstand, men også støynivå og kjøreegenskaper.

På små biler pleier ikke produsentene å ha samme fokus, men særlig for prestisjebiler med brede dekk kan det være lurt å holde seg til dekkene bilprodusenten anbefaler, ellers kan du oppleve å få dårligere kjøreegenskaper, mener han.

Han mener at dekk utviklet for spesifikke bilmodeller ikke bare er laget med tanke på rullemotstand. Michelin har utviklet et dekk til elbilen Zoe, på oppdrag fra Renault, og de har ikke bare stilt krav til rullemotstand, men også andre aspekter som for eksempel bremselengde.

– Vi har lagt inn de egenskapene som passer denne bilen, og leverer ingen generelle elbildekk til andre biler. De tilpasses hver elbilprodusents spesifikasjoner, sier Sköldén.

Kan oppleve kortere rekkevidde

Alle dekkprodusenter er uansett opptatt av å holde rullemotstanden nede. Dermed er det mange allrounddekk som ruller lett. Har du ikke en elbil med spesielt høy ytelse, kan slike dekk være greie valg.

Da skal du være oppmerksom på at du trolig vil oppleve at forbruket går opp i begynnelsen. Det er ren fysikk. Et nytt dekk har mer gummi, og altså en større masse som skal settes i bevegelse. Det er også mer gummi som skal komprimeres. Dekkmønsteret klemmes sammen for hver omdreining.

Et nytt dekk har en mønsterdybde på rundt 7 millimeter. Etter at dekket er slitt noe ned, vil også forbruket gå ned.

Livslengden på selve dekket vil imidlertid variere fra produsent til produsent, og modell til modell.

Gummikvalitet er også en viktig faktor for hvor lenge et dekk varer. Sköldén hevder at Michelins lavenergidekk har samme livslengde som vanlige dekk.

Vi spør Sköldén om elbildekk generelt slites raskere. Han sier at han har diskutert dette med flere i bildekkbransjen, og at en del sier at elbiler sliter dekk raskere enn andre biler.

– Du har et stort dreiemoment, så kjører du hardt så sliter du dekk. Men kjører du forsiktig så burde de ikke slite dekk noe raskere. Slitasje kan det ha med bilens hjulstilling å gjøre. Den behøver ikke å være god selv om bilen er fabrikkny. Er bilen stor og tung, vil dette få konsekvenser raskere, sier han.