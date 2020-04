Det er nå 19 dager og 10 timer siden Storbritannia sist brukte kullkraft – det er ny rekord

Storbritannia jobber for å fase ut kull og gå over til mer fornybare energikilder. Nå er landet midt i det lengste strekket uten bruk av energi fra kull siden den industrielle revolusjonen, ifølge The Guardian.

Den forrige rekorden var på 18 dager, 6 timer og 10 minutter, og ble satt 4. juni i fjor.

Den rekorden ble tangert tirsdag morgen, og markerte da over 438 timer og 10 minutter siden den siste kullgeneratoren leverte strøm til nettet, rundt midnatt torsdag 9. april, ifølge National Grid.

Onsdag klokken 10.30 (omtrent da denne artikkelen ble publisert) har altså landet hatt kullfri energi i hele 19 dager og 10 timer. Det vil si 466 timer uten kull – den lengste perioden siden 1882.

Korona og sol

Deler av årsaken til at det nå settes ny rekord er en kraftig nedgang i elektrisitetsbehovet på grunn av tiltak mot koronaviruset. Etterspørselen har nådd svært lave nivåer ettersom skoler, butikker, fabrikker og restauranter har måttet holde stengt siden slutten av mars. Økningen i bruk av elektrisitet blant vanlige forbrukere, er ikke nok til å gjøre opp for fallet i industriell bruk av strøm.

Ifølge den britiske avisen var det mandag forventet at behovet for elektrisitet ville falle med en femtedel, sammenlignet med normale nivåer i april.

Med lavere energibruk vil det nødvendigvis også bety at elektrisitet fra fornybare kilder kan utgjøre en større andel av energimiksen enn vanlig. National Grid vurderer nå også å måtte stanse produksjonen fra enkelte vindparker og kraftverk, for å unngå overbelastning av strømnettet.

Samtidig kan ikke pandemien ta hele æren for den kullfrie rekorden. For det har i tillegg vært en økning i produksjonen av solenergi i det siste. Storbritannia satte 20. april også rekord for solenergi, hvor solparker produserte mer en 9,6 GW elektrisitet for første gang.

– Et år for rekorder

Den kullfrie rekorden kommer ganske nøyaktig tre år etter at strømnettet hadde en kullfri periode på over 24 timer for første gang i de senere årene. Siden den gang har det vært stadig flere og stadig lengre perioder uten kull, økende år for år.

Mange av Storbritannias kullkraftverk har nå stengt ned, og det er i dag bare fire igjen. Kullkraft vil være forbudt i landet fra 2025.

I fjor utgjorde kullkraft kun 2,1 prosent av den totale energimiksen i Storbritannia. For bare fire år siden kom nærmere en fjerdedel av landets elektrisitet fra kull.

Fintan Slye, administrerende direktør for National Grid ESO, sier i en melding at 2020 ligger an til å bli et år for rekorder for det britiske strømsystemet.

– I løpet av få dager har vi satt ny rekord for produksjon av solenergi og den lengste kullfrie perioden. Det etterfølger dessuten to av de grønneste månedene vi har registrert, fra starten av året. Dette understreker utviklingen i arbeidet mot målet om å kunne operere strømnettet med kun utslippsfrie energikilder innen 2025, sier han.

– VI har planlagt, investert og jobbet med industrien i flere år, for å sørge for at vi er klare for å kunne ha et kullfritt system, med økende grad av fornybar energi. Vi introduserer ny teknologi og mer smarte måter å bruke energi på, for å være sikre på at systemet er fleksibelt og kan takle de utfordringene dekarbonisering fører med seg, sier han videre.

Kull ryker først ved nedgang

Det er ikke bare i Storbritannia at kullforbruket går ned. Vi bruker mindre elektrisitet som følge av pandemien, og kull er kilden som først fases ut av miksen de fleste steder.

I USA har andelen kull blitt redusert med mer enn 5 prosentpoeng siden februar i det største strømnettet i landet, samtidig som gasskraftverk og vindparker har hatt en stabil andel, ifølge Bloomberg.

I Europa er andelen kull gått ned med 2 prosentpoeng. Til og med i Kina og India, hvor kull fremdeles står for størsteparten av energiproduksjonen, har andelen sunket som følge av pandemien.

Årsaken er i stor grad kostnader, ifølge Bloomberg. Kull er dyrere enn gass og fornybar mange steder, og er dermed den første energikilden som ryker ut når behovet faller.