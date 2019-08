Det burde være en selvfølge å kunne stole på smartproduktene sine

De lover deg en enklere og mer komfortabel hverdag: et hjem hvor alt er automatisert og tilpasset etter dine ønsker og behov. Samtidig viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet (åpner i nytt vindu) at tre av fire nordmenn ikke stoler på smartproduktene sine. Mange frykter at de kan bli hacket eller at personvernet deres blir innskrenket.

Jeg skjønner dem godt: En rekke kjente tilfeller av datainnbrudd de siste årene har svekket tilliten til smartprodukter blant forbrukerne. Slik jeg ser det, er sikkerhet den største hindringen for at folk over hele verden skal ta i bruk «smarte» enheter. Vi må kunne føle at vi kan stole på dem for at vi skal tørre å bruke dem. Å gjenvinne tilliten til forbrukerne krever imidlertid at vi smart home-produsenter jobber i fellesskap med å sette sikkerhet og personvern i førersetet.

Respekt for privatlivet

Tillit er ikke noe man får, det må fortjenes. Jeg tror at hele vår bransje må ta grep nå for å vinne tilliten tilbake fra kundene våre. Dette starter allerede på tegnebrettet, med sikkerhet og personvern som utgangspunkt når vi designer nye smartprodukter. Respekt for privatlivet for dem som skal bruke produktet må anses å være et fundamentalt element i produktdesignen – ikke noe som legges til helt til slutt når kjernefunksjonaliteten allerede er på plass.

Det bør være et overordnet mål for alle smart home-produsenter å samle inn så lite data som mulig fra kundene sine. Det finnes for eksempel ingen grunn til at et smartprodukt skal trenge å vite hva du heter, når du er født, hva adressen din er – eller noe som helst som ikke er direkte knyttet til nøyaktig den funksjonen det har. Ved å begrense seg til å kun samle inn dataene som produktene faktisk trenger for å gjøre jobben sin, er det mindre som står på spill. Hvis data som kan være kompromitterende på noe vis ikke eksisterer, kan det naturlig nok heller ikke bli stjålet.

En annen måte å ta hensyn til privatlivet på, er for eksempel at smarte overvåkningskameraer ikke skal behøve å ta opp noe som tilhører hverdagslivet – kun det som avviker fra normalen og som det er verdt å varsle om. I tillegg tror jeg at mange synes det vil være ubehagelig om videoopptak fra deres eget hjem skal komme på avveie, rett og slett fordi hjemmet skal være en privat sfære. Derfor mener jeg at man i det minste bør legge til rette for lokal lagring på et kryptert minnekort – ikke utelukkende lagring i skyen.

Passord klart til bruk?

Mange av dagens smart home-produsenter selger utrolig nok produkter med standard brukernavn og enkle passord rett ut av esken. Selv om tanken er at brukerne selv skal endre passordet, blir de sjelden oppfordret til å gjøre det under installasjonen. Dette er årsaken til mange av sikkerhetstruslene knyttet til IoT-produkter som vi stadig leser om. Problemet kan derimot langt på vei løses ved at en forhåndsprogrammert, unik ID-nøkkel som kan ikke repliseres av en hacker integreres i hvert av produktene. Jeg er overbevist om at det også vil lønne seg for produsentene å legge på et slikt ekstra sikkerhetslag for å bekjempe trusselen fra hackere.

Til sist er det viktig å ikke glemme elementære ting som automatiske programvareoppdateringer, samt at produsentene tilbyr egen teknisk support. Dette er også avgjørende for å senke sikkerhetsrisikoen. Det er samtidig vesentlig å anerkjenne at det alltid vil være rom for forbedringer.

Ved å være oppmerksom på punktene over, vil forbrukerne ha gode muligheter til å ta informerte valg når de slipper flere smartprodukter innenfor døren. Det burde ikke være et snev av tvil om at du har full kontroll på dataene som samles inn. Derfor tror jeg at det å designe og tilpasse produkter med brukernes personvern og sikkerhet i tankene, vil være avgjørende for at flere smartprodukter skal fortjene en plass i fremtidens smarthjem.