Lockheed Martin har vunnet en kontrakt verdt 33,7 millioner dollar for å utvikle kjernefysisk fremdrift for romfartøy. Pengene kommer fra US Air Forces forskningslaboratorium og er en del av Joint Emergent Technology Supplying On-Orbit Nuclear (Jetson)-prosjektet.

Målet med prosjektet er å utvikle teknologi for strømforsyning og fremdrift av romfartøy. Konseptet er basert på en fisjonsreaktor som skal startes opp i verdensrommet. Den genererte varmen fra reaktoren skal deretter omdannes til elektrisitet av en Stirling-motor.

Stirling-motoren skal kunne yte mellom 6 og 20 kW, som vil drive teknologi i ulike nyttelaster eller brukes til å drive fartøyer ved hjelp av ionmotorer som ligner de selskapet allerede bruker for sine LM2100-satellitter.

Utvikler kjernebrensel for den fremtidige månebasen

Selskapet skriver at teknologien vil gi fire ganger mer enn det konvensjonelle solcellepaneler gir lignende fartøy. Som atomreaktor er den imidlertid liten, til sammenligning har det svenske anlegget Oskarshamn 3 en maksimal effekt på 1450 MW.

Lockheed Martin skal samarbeide med Space Nuclear Power Corp og BWC Technologies Inc om å utvikle teknologien. Reaktoren som skal bygges er basert på Nasas tidligere reaktor Krusty.

– Utviklingen av kjernefysisk fisjon er nøkkelen til å introdusere teknologi som dramatisk kan endre hvordan vi beveger oss i og utforsker rommet, sier Barry Miles, leder for Jetson-programmet hos Lockheed Martin, i en pressemelding.

Selskapet har vunnet tidligere kontrakter

Lockheed Martin vant i sommer også kontrakten om å utvikle det atomdrevne romfartøyet til Draco-programmet. Draco står for Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations og er et prosjekt drevet av den amerikanske myndigheten for forsvarsutvikling og -forskning, Darpa.

Også Nasa er involvert i Draco-prosjektet. Håpet er å kunne teste det atomdrevne fartøyet i verdensrommet allerede i 2027. For Nasa er fremdrift ved hjelp av atomreaktorer en av hovedkandidatene for lengre reiser, for eksempel til Mars.

Kontrakten i Jetson-prosjektet ble offentliggjort tidligere i høst. I tillegg til Lockheed Martin ble det amerikanske selskapet Intuitive Machine tildelt 9,4 millioner dollar og Westinghouse Government Services i underkant av 17 millioner dollar. Også de skal utvikle teknologi for atomdrevne romfartøyer.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik