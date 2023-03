– Vurderingen om å åpne for ødeleggelse av miljøvernet og urørt natur i et naturreservat kan ikke beskrives som annet enn hårreisende, skriver TU-spaltist Silje Skjelsvik om at regjeringen åpner for ny EG gjennom naturreservatet Lågendeltaet ved Lillehammer. Foto: Jan-Tore Egge/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0