Denne togdronen flyr vekk når det kommer et tog

Tirsdag annonserte det norske droneselskapet Nordic Unmanned at de har utviklet togdronen Staaker BG-300. Den fungerer som en ubemannet farkost langs skinnegangen, som også kan fly ved behov. Et åpenbart slikt behov er når det kommer et møtende tog.

Dronen skal kunne brukes til inspeksjoner og enkelt vedlikehold, som smøring av kontaktpunkter langs skinnegangen. Dette skal kunne bidra til å øke vedlikeholdskapasiteten og dermed gi økt driftstid på jernbanen.

Hele døgnet

Denne typen arbeid gjøres normalt om natten når det ikke er planlagt annen trafikk, mens den nye dronen i prinsippet kan operereres hele døgnet. Ifølge en børsmelding fra selskapet kan dronen smøre og gjøre oppgavene sine når som helst, mens kameraer og andre sensorer kan brukes til fortløpende å følge med på tilstanden til skinnegangen.

Den mest spektakulære egenskapen ved denne farkosten er altså at den rett og slett flyr unna når det kommer et tog. Dette skal skje helt autonomt, uten menneskelig innblanding.

Ifølge Nordic Unmanned skal dronen kunne dekke over 200 kilometer med skinnegang i løpet av ett oppdrag, ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller.

I drift neste år

– Ambisjonen vår er å gjøre vedlikehold og inspeksjon av jernbaner langt mer effektivt, trygt og miljøvennlig. Dette vil utgjøre en betydelig del av vår vekststrategi framover, sier administrerende direktør Knut Roar Wiik i forbindelse med børsmeldingen.

Selskapet planlegger full kommersielt salg og drift av Staaker BG-300 fra våren 2022.