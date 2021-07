Denne skruen kan bli enkleste måte å dempe bråk fra naboen på

Når du fester gipsplater til trevegger eller -tak, bruker du skruer med dypere spor for å sikre at platene ikke løsner. Problemet er at de er temmelig fleksible. Når lydbølger treffer veggen, kan gipsplatene fungere som et trommeskinn og videreføre lyden mellom rom.

Det finnes flere løsninger som forsøker å fjerne noen av lydbølgene ved hjelp av et elastisk lag mellom gipsplate og vegg. Håkan Wernersson ved Malmö Universitet i Sverige mener å ha funnet den enkleste og billigste.

– Med skruen vår kan du montere gipsplater direkte i veggene. Ved å gjøre veggene litt tynnere, frigjør du gulvplass, og en kvadratmeter gulvareal er verdt mange tusen kroner, sier Wernersson, som er universitetslektor ved Institutt for materialvitenskap og anvendt matematikk.

Halverte lyden

Den såkalte «Sound screw» er enkelt forklart en vanlig gipsskrue med fjæring.

Mens en tradisjonell gipsskrue holder gipsplatene tett mot treverket som utgjør strukturen i et rom, har lydskruen en elastisk fjær rett under skruehodet.

Gründerne Raimo Issal (f.v.) og Håkan Wernersson. Foto: Akoustos AB

Det fremre delen av skruen går inn i treverket, mens den bakre festes i gipsplaten. Skruen holder fremdeles platen tett mot veggen, men med et ørlite mellomrom som gjør at fjæren kan utvides og komprimeres.

Det demper energien til lydbølger som treffer veggene. Ved testing i laboratorium skal lydoverføringen mellom to rom ha blitt dempet med opptil ni desibel, noe som gjorde at den opplevde lyden ble redusert med 50 prosent.

De lyddempende egenskapene skal hittil være testet ved Danmarks Tekniske Universitet, The Sound Research Laboratories i England og ved Sveriges forskningsinstitutt RISE.

Ifølge Wernersson er skruene særlig egnet for konstruksjoner med bjelkelag i tre, der de akustiske utfordringene er større enn når man bygger med tung betong.

Tilbyr selskaper salgs- og produksjonsrett

Skruen er fremdeles et forskningsprosjekt. Gründernes forretningsmodell vil basere seg på å tilby selskaper retten til å produsere og/eller selge skruen i bestemte markeder.

Wernersson og partneren Raimo Issal leter nå etter selskaper som ønsker å teste produktet i større skala.

– Den har ikke kommet på markedet ennå, og vi trenger derfor flere referanseobjekter, sier Wernersson.

Prisen er dermed ikke fastsatt, men designet vil gjøre skruen mer komplisert å lage og dermed dyrere enn vanlige gipsskruer. Gründerne forventer naturlig nok kostnadsbesparelser på sikt.

Skruedesignet er patentert i flere land, blant andre Australia, Kina, England, Canada, Norge og Danmark.