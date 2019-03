Denne sensoren sender mobilvarsel når taket må måkes

Ruukki lanserer et taksensorsystem som overvåker snømengden på taket. Når snøen av sikkerhetsmessige årsaker må fjernes, får eieren et varsel på mobil, pc eller nettbrett. Sensorene monteres under overflaten på takplatene, på steder som helst skal spesifiseres av Ruukkis egne installatører. Sensorene kan heller ikke monteres på hvilke som helst tak, de er spesielt utviklet for Ruukkis egne takplater.