Førerløs buss i Rotterdam

Denne selvkjørendene bussen bruker magneter for å finne fram: Virker under alle værforhold

Med 20 års erfaring tviler produsenten 2getthere ikke på at den første fullt automatiserte bussen i blandet trafikk kjører i en forstad til Rotterdam om to år. Allerede nå kjører bussene uten et menneske om bord. Med hjelp fra blant annet magneter.