Denne modulen øker gassproduksjonen på Fram-feltet

– Gassmodulen sikrer akselerert gassproduksjon og kapasitet i Fram-lisensen for eksisterende og nye brønner i Fram, og gir oss derfor god verdiskapning på kort sikt. Samtidig gir gassmodulen potensial for å trekke inn nye framtidige funn, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest.

Vil gjøre plass til nye funn

Gassbehandlingsmodulen veier drøyt 400 tonn, og har enheter for tørking og nedkjøling av gass.

Den er bygger av Aibel i Haugesund, mens prosjekteringen ble gjort av Aibel i Bergen. Totalt har om lag 300 personer vært involvert i prosjektet.

Investeringen er et viktig ledd i å videreutvikle Troll C som et knutepunkt for området.

– Dette er et spennende område. På vegne av Fram-lisensen gjorde vi et av de største funnene på norsk sokkel i 2019 her, Echino Sør. I tillegg har vi flere prospekter som vi vurderer for boring, sier Nakken.

Nordsjøen