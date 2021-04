Denne lille bøya skal sende store mengder data fra havet

En slik enhet kan f.eks. tilfredsstille myndighetenes krav om å overvåke midlertidig forlatte havbunnsbrønner på norsk sokkel, men vil også være til stor nytte for havforskere som ønsker å monitorere eller overvåke en spesiell lokalitet over tid. Også oppdrettsnæringen kan bli et marked.

– Foreløpig er vi i en tidlig fase og vil trenge en eller flere partnere for å realisere en pilot av produktet, forteller daglig leder Andreas Mauritzen i Ocean Access til Teknisk Ukeblad.

Han er utdannet maskiningeniør fra University of Texas i Austin. Under det toårige studiet ved NTNUs entreprenørskole dannet han selskapet Ocean Access sammen med studiekameraten Fredrik Lilleøkdal. Nå har de jobbet med prosjektet i to år og har også fått med seg fire andre NTNU-studenter innen marin kybernetikk, marin teknikk og petroleum. Selskapet Ocean Access ble etablert i fjor sommer da de ble uteksaminert.

Har endret mye

– Ideen om en slik bøye grodde fram underveis i studiet. På Entreprenørskolen gikk vi gjennom en rekke ulike forretningsideer. I forbindelse med en såkalt «syretest» som omhandlet overvåking av havbunnsbrønner, forstod de at det ikke var tilgjengeligheten av sensorer som var den store begrensningen for overvåkingen, men heller hvordan overvåkingssystemet kunne kommunisere med omverdenen. Mye er endret siden vi startet, men i løpet av de neste ukene skal vi levere første patentsøknad på konseptet, forteller Mauritzen.

Selskapet fikk i fjor støtte på en million kroner fra Forskningsrådets Stud-ent-ordning. De vant også NTNUs Energy Transition der det vanket 350.000 kroner i premiepenger fra hovedsponsor Equinor.

En stor fordel med en nedsenkbar bøye er at den vil være beskyttet mot belastninger fra bølgene og sjøtrafikk. Illustrasjon: Ocean Access

– Tilbakemeldingene vi har fått fra selskaper som Equinor har hjulpet oss mye, og vi hadde ikke klart å holde det gående uten støtten fra Forskningsrådet, sier Mauritzen som nå også kan glede seg over å ha blitt plukket ut som et av 10 selskaper globalt til å delta i Techstars-programmet.

Gjennom tre måneders intensivt arbeid får de utviklet konseptet sitt og hjelp fra et stort antall mentorer i Equinor, Kongsberg, Capgemini og Techstars.

Årets akseleratorprogram må gjennomføres digitalt fram til Demo Day 11. mai.

Bøye går vertikalt

Løsningen som Ocean Access utvikler skal sende bilder eller sensordata fra havbunnen via en nedsenkbar bøye som kan bevege seg vertikalt i vannsøylen.

– Nå har allerede store områder av den norske delen av Nordsjøen og Norskehavet 4G-dekning, som muliggjør raskere overføring av større datamengder. I mer øde områder er man fremdeles begrenset til satellittkommunikasjon, men det er mye spennende utvikling her som spiller i vår favør. Bedre dekning og høyere båndbredde på satelittkommunikasjon vil åpne for flere mulige anvendelser av vår bøye, sier Mauritzen.

Mens AUV-er kan kartlegge store områder på et tokt, retter løsningen til Ocean Access seg mot overvåking av en spesiell lokalitet over tid. Dette gjelder for eksempel havbunnsbrønner som er forlatt og hvor myndighetene krever overvåking for å detektere eventuelle lekkasjer.

– Å gjøre manuelle inspeksjoner med ROV-er kan fort bli veldig dyrt, avhengig av inspeksjonsfrekvens, og lokalitetens havdybde og avstand fra land. I tillegg kan risikobildet endre seg i tiden mellom to inspeksjoner. Vi kan spare kostnader og redusere utslipp gjennom økt autonomi og digitalisering, sier Mauritzen.

Beskyttet i vannet

En stor fordel med en enhet som kan ligge beskyttet nedi dypet, men også heves til overflaten for å sende data er at den unngår den enorme belastningen som bølgekreftene medfører. Og nede i sjøen vil den være beskyttet mot sjøtrafikk.

Løsningen består for det meste av kjent teknologi, men Ocean Access har søkt om patent på det overordnede konseptet for hvordan bøye-systemet skal fungere. En hovedutfordring er å kunne senke og heve enheten uten bruk av mye energi.

– Vi startet med en vinsj-løsning, men denne krever mye energi og det er også problemer med mekanisk utstyr som skal være utsatt for sjøvann over tid. Vi utviklet derfor et nytt konsept og nå jobber vi med en oppdriftsmotor uten noe roterende utstyr som er eksponert for sjøvann. Den bygger på et hydraulisk prinsipp ved at vi flytter væske fra inni bøyen og ut til en ekspanderende blære. På denne måten holdes massen til systemet konstant, men vi endrer volumet og dermed oppdriften til bøyen. Dette blir styrt ved hjelp av en elektrisk hydraulikkpumpe som drives av et batteri.

Mauritzen kan fortelle at bøyen kan oppskaleres eller nedskaleres i størrelse. Gründerne anslår at bøyen vil veie mellom 100 og 200 kg, og opp til 50 cm i diameter på toppen hvor transmitteren/senderen vil stå.

– Vi fikk ideen når vi på entreprenørskolen til NTNU syretestet noen ideer om overvåking av havbunnsinstallasjoner, forteller daglig leder Andreas Mauritzen og teknisk sjef Fredrik Lilleøkdal. Foto: Privat

Vil ha lang test

Kabelen som fester bøya til en installasjon på havbunnen vil variere i lengde basert på havdybden og vil strekke seg opp mot havoverflaten ved hjelp av oppdriftselementer. Den vil følge de naturlige bevegelsene i havdybden omtrent som et sjøgress.

Leder for «Equinor and Techstars Energy Accelerator», Audun Abelsnes, sier til TU at det ble gjennomført flere intervjuer med teamet bak Ocean Access før de ble plukket ut til å delta i programmet.

– Vi mener de har det som skal til for å lykkes. De har teknologien og teamet har imponert oss siden vi gjorde det første intervjuet. Teknologien løser et reelt problem som er avsjekket med både Equinor, Kongsberg og Capgemini, sier Abelsnes.

– Målet vårt er å få testet systemet i Trondheimsfjorden neste år før teknologien kan demonstreres gjennom en pilottest på en mer værutsatt lokasjon, sier Andreas Mauritzen.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 2/2021.