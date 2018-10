Denne japanske roboten kan sette opp gipsvegger helt på egen hånd

Bygningsarbeidere møter konkurranse når japanske forskere utvikler en menneskelignende robot som skal utføre noen av de hardeste arbeidsoppgavene på byggeplassen.

Prototypen av roboten HRP-5P kan blant annet sette opp gipsvegger uten menneskets hjelpende hånd. Det forteller forskerne bak prototypen, som er fra Japans nasjonale forskningsinstituttet for teknologi, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i en pressemelding.

Kan bøye seg som et menneske

Robotens kroppsstruktur er etterlignet menneskets fysikk for at den skal kunne jobbe på byggeplass, et miljø som ikke akkurat er skreddersydd for roboter. Den 182 centimeter høye roboten veier 101 kilo.

Byggeroboten HRP-5P har mange ledd og kan bøye seg fremover, samt trekke seg fremover og sparke fra bakbena. Foto: AIST

Selv om roboten ikke har like mye bevegelsesfrihet som et menneske, kompenserer den for dette med mange ledd med høy fleksibilitet og frihetsgrad. Den kan blant annet bøye seg helt ned til bakken, og jobbe i ulike høyder, fremgår det av pressemeldingen.

Gjenkjenner ti forskjellige gjenstander

I meldingen beskrives veggmonteringens-operasjonen i detalj.

Først kartlegger roboten sine omgivelser og detekterer ulike objekter ved hjelp av sensorer med høy presisjon. Komplekse sensorer foretar en 3D-måling av rommet til enhver tid, med en frekvens på 0,3 Hertz. Deretter bøyer den seg fremover over arbeidsbenken og plukker opp gipsplaten. Med en utstrakt arm kan roboten kan holde en vekt på 2,9 kilo. Gipsplaten i videoen veier cirka 11 kilo. Videre gjenkjenner den omgivelsene og beveger seg bort til der veggen skal settes opp. Gipsplaten senkes og settes på plass. Roboten bruker kunstig intelligens til å finne frem riktig verktøy for å feste platen. Den kan gjenkjenne ti forskjellige gjenstander. Roboten fester gipsplaten med en skrue samtidig som den griper siden av platen for å sikre stabiliteten.

Bildet viser i seks trinn hvordan byggeroboten HRP-5P monterer en gipsvegg. Foto: AIST

Roboten ble vist frem på den store, internasjonal konferanse om robotteknologi,

IROS 2018, International Conference on Intelligent Robots and Systems, som fant sted i Madrid denne uken. Forskerne håper at roboten skal kunne bistå til å løse Japans problem med stadig større mangel på arbeidskraft, blant annet grunnet en aldrende befolkning.

Til TU Bygg forteller forskerne at deres institutt (AIST) ikke ville markedsføre byggeroboten.

– Vi håper at selskaper er interessert i vår teknologi og ønsker å sette byggeroboten i praktisk bruk, og markedsføre den, sier de.