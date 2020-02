Denne forteller akkurat hvor mye strøm du bruker til enhver tid

Det å vite hvor mye strøm boligen bruker til enhver tid er et godt utgangspunkt for å redusere strømforbruket. Det er akkurat slik informasjon de nye AMS-målerne kan gi fra seg, men da må man inn med litt kommunikasjonsutstyr, for eksempel en liten dings som kan kommunisere strømforbruket over WiFi til en dertil egnet app.

Alle nye AMS-målere har det som kalles en HAN-port, en Home Area Network-port. Den ser ut som en hvilken som helst Ethernet RJ-45 port, men her er poenget å kunne lese av strømforbruket i sanntid.

I starten måtte nettleverandøren åpne porten på forespørsel, men nå skal alle være åpne. Likevel har ikke alt vært fryd og gammen.

Teori og praksis

– Vi konstruerte, og bygget en slik måler for to år siden. Den fungerte som den skulle, men ikke like godt på alle målere, sier leder i og gründer i strømselskapet Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes.

Tibber endte opp med tre hovedmodeller og flere undermodeller av «Han Solo», som var kodenavnet da selskapet utviklet produktet som har endt opp med å hete Tibber Puls. Det viste seg at noen AMS-målere, slik som måleren fra Kamstrup, leverte så lite strøm at det var vanskelig å lese signalet og sende det videre på Wifi samtidig. Det betød spesialtilpasning, noe som fordyrer og vanskeliggjør logistikken.

Versjon 2

Med den nye måleren Tibber har bygget er målekompatibiliteten en saga blott. Her har de gått gjennom 14 varianter av maskinvare før den siste nå kan kobles til alle AMS-målerne og formidle strømforbruket over Wifi.

– Vi har løst problemet, Nye Puls versjon 2, med kodenavn «Startrooper», klarer seg med så lite strøm at det ikke ødelegger for selve målingen og prosesseringen. Den er adaptiv slik at den kjenner igjen og tilpasser seg den måleren den kobles til. Det hele kunne vært unngått om NVE hadde vært litt mer omtenksomme da de utformet spesifikasjonene på HAN-porten i de nye målerne, sier Vårdal Aksnes.

Det å lage en så tilpasningsdyktig måler har ikke vært enkelt. Det er ikke bare mengden tilgjengelig strøm den må tilpasse seg. Den må tilpasse seg driftstemperaturen også. Noen har sikringsskapet ute og der kan det blir riktig kaldt mange steder i landet.

Ser variasjonene: Den lille Puls-dingsen kobles til HAN-pluggen i AMS-måleren og kan gi folk informasjon om strømforbruket i boligen i sanntid. Foto: Tibber

Produseres i Norge

Puls-måleren ble et langt mer populært produkt enn Tibber hadde forestilt seg. Kundene liker å følge med på det øyeblikkelige strømforbruket.

– Poenget er å gi folk innsikt i hva som bruker strøm og når, slik at de kan få et beslutningsgrunnlag for å redusere forbruket, sier han.

Den nye Puls-måleren skal produseres i Norge, nærmere bestemt i Vestfold. Både plastdetaljer, elektronikk-kort og sammensetning skal gjøres her.

Vårdal Aksnes er positivt overrasket over hvor mange kompetente norske produksjonsselskaper det finnes både på elektronikk, plast og andre detaljer de trenger for å fremstille slike produkter.

Fordel å produsere i Norge

– Selve produksjonen er litt dyrere enn i Kina, men det er mange fordeler med å produsere her i landet. Ikke minst fordi det er så kort vei mellom oss og produsenten, og at vi kan veldig enkelt rette feil om det skulle oppstå. Lokal produksjon har også et mye bedre miljøregnskap enn det å frakte varene fra Kina. Nå er vi på vei ut i mange europeiske land og da er det en stor fordel å ha kontroll på produksjonen her hjemme. Jeg tror at vi vil se en trend mot å hente hjem produksjon av slike produkter. Ikke minst når vi øker automatiseringsgraden i norsk industri.

Kraftig vekst

Fra en sped begynnelse i 2017 har Tibber vokst kraftig både i Norge, Sverige og på stadig flere eksportmarkeder.

– I år vil vi bli fire-fem ganger større og nå én milliard i omsetning. Vi er det nordiske selskapet gjennom tidene med den raskeste veksten og det har vi klart uten å ansette en eneste selger, sier Vårdal Aksnes fra det norske hovedkontoret i Førde.