Denne elbilplattformen skal du kunne kjøpe for å lage din egen modell

Overgangen til elbiler revolusjonerer bilindustrien. Ikke bare kaster elektrifisering omkull på flere tiår med investeringer i forbrenningsmotoren – det betyr også at helt nye aktører har kunnet komme inn i bransjen.

Flere av disse har siktet seg inn på å utvikle egen arkitektur og grunnplate – og ser muligheter for til og med selge dette videre. Bollinger har valgt akkurat denne veien, og nå har de også satt en prislapp på hva deres Chass-E koster.

55.000 dollar og oppover

Bilbyggere som vil starte fra Bollingers base kan nå bestille et chassis fra 55.000 dollar (tilsvarer ca. 470.000 norske kroner etter dagens valutakurs). Dette gjelder da en plate som du får med et batteri, og en elektrisk motor til bakakselen.

Chass-E er utviklet for å tilsvare det som i USA kalles klasse 3. Det er en klassifisering som betyr at den kan håndtere lette lastebiler med en vekt på opptil 6.350 kg.

I tillegg til denne innstegsmodellen er det mulig å få plattformen forsterket med doble bakhjul eller med firehjulsdrift. Dette for henholdsvis 57.500 og 80.000 dollar.

142 kWh batteri

De som vil bygge biler kan også få mer i pakken. En kupé øker prisen med 15.000 dollar for de bakhjulsdrevne versjonene, og 20.000 dollar for toppmodellen.

Prisene inkluderer altså et chassis, med et 142 kWh batteri (plattformen kan takle 105–142 kWh), en rekkevidde på rundt 320 kilometer ifølge den amerikanske testmetoden EPA, som ikke er sertifisert. En hurtiglading (ikke spesifisert hvilken effekt) skal gå på 75 minutter.

En annen funksjon er at den skal kunne levere effekt på 15 kW – som da skal være nok til å drive kjølerom eller fryserom, eller andre eksterne strømforbrukere.

Andre selger også elbilplattformer

Med doble motorer om bord har chassiset 614 hestekrefter og skal kunne akselerere 0–96 km/t på 4,5 sekunder, samt ha en toppfart på 160 km/t. Bollinger oppgir ikke hva ytelsen til den rene bakhjulsdrevne versjonen er.

Det finnes også andre elbilplattformer, i tillegg til Bollinger. Det kinesiskeide Karma Automotive har kunngjort at de gjerne selger sin «E-flex».

Bollingers løsning unik?

Blant de store produsentene lar Volkswagen konkurrenten Ford bruke MEB-plattformen, og Honda vil bygge biler på GMs Ultium-plattform.

Men Bollinger hevder å være unike, som de eneste med et chassis for litt tyngre applikasjoner. Gitt at markedet for lette lastebiler er stort og med et stort behov for elektrifisering, kan det gi oppstartsselskapet en god posisjon for fremtiden.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.