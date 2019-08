Den svenske flyingeniøren bak trepunktsbeltet har reddet mange liv på vegen

Det kan argumenteres for at det er den viktigste enkeltoppfinnelsen for bilsikkerhet:

I dag er det 60 år siden trepunkts sikkerhetsbelte ble tatt i bruk i vanlig trafikk.

Dette var en Volvo PV544 som torsdag 13. august 1959 rullet inn til en Volvo-forhandler i Kristianstad i Sverige, opplyser Volvo i en pressemelding i anledning jubileet.

Nils Bohlin, oppfinneren av trepunkts sikkerhetsbelte, i 1959.

PV544 og Amazon

– 60 år senere estimeres det at trepunkts-sikkerhetsbeltet av V-typen har reddet over en million menneskeliv og Volvo Cars’ forskning viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en kollisjon reduseres med over 50 prosent dersom man benytter beltet, skriver Volvo.

Mannen bak trepunktsbeltet var Nils Bohlin som hadde bakgrunn som flyingeniør. Året før belteoppfinnelsen hadde han byttet arbeidsgiver fra Saab til Volvo og tok med seg erfaringene han hadde fra arbeid med å utvikle utskytningsseter i jagerfly.

Volvo PV544 og Volvo Amazon (120) var de første bilene som ble utstyrt med verdensnyheten på det nordiske markedet og Volvo var den første bilprodusenten som hadde trepunktsbeltet som standard i sine biler. Disse ga langt bedre beskyttelse, særlig i høye hastigheter, enn topunktsbeltene som på denne tida var vanligst.

Volvo Amazon (130) fra siste produksjonsår, 1970.

– Den viktigste egenskapen til Bohlins sikkerhetsbelte, sammenlignet med andre belter på den tiden, var at beltet hadde både et hoftebelte og et diagonalt belte, samt at det var forankret lavt på begge sider av setet, mens skråbeltet tok imot overkroppen. Dette gjorde at beltet forble i samme stilling ved en kollisjon. Det samme prinsippet brukes i dagens sikkerhetsbelter, skriver bilprodusenten.

Jobber med nye belter

– Sikkerhetsbeltet er fremdeles den viktigste oppfinnelsen innen automotiv sikkerhet, sa Lotta Jakobsson, forsker ved Volvos sikkerhetssenter i Göteborg til Teknisk Ukeblad tidligere i år.

Trepunktsbeltet i en Volvo Amazon (122) var standardutstyr i 1959.

Hun fortalte at setebeltet slettes ikke er ferdig utviklet, og de har faktisk en egen avdeling som kun jobber med bilbelter. Av nyvinninger viste hun for eksempel til reversibel beltestrammer, som strammer før en kollisjon, og går tilbake etter et sammenstøt.

Det hun og kollegene jobber mye med om dagen, er kommende selvkjørende biler og hvordan de skal konstruere mest mulig effektive bilbelter som sørger for sikkerheten også når passasjerene kanskje ligger eller sitter på en annen måte enn i dag.

I forlengelsen av sikkerhetsbelter kom den litt mindre avanserte oppfinnelsen «beltepåminner». I denne artikkelen går vi gjennom denne varslerens historie.