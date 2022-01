Den svenske 71-åringens hjerte stoppet. På tre minutter kom dronen til unnsetning med hjertestarter

Droner har mange bruksområder, blant annet innen helse.

Nå rapporterer svenske Everdrone om det som ifølge selskapet skal være det første eksempelet på at en drone med hjertestarter bidrar til å redde liv:

I desember måkte en svensk 71-åring snø i oppkjørselen sin i Trollhättan i Västra Götaland. Legen Mustafa Ali kjørte tilfeldigvis forbi på vei til jobben på det lokale sykehuset da han så 71-åringen kollapse. Ali stoppet bilen og løp til for å hjelpe.

– Jeg skjønte med én gang at noe var galt. Mannen hadde ingen puls, så jeg startet med hjerte-lungeredning, sier Ali i pressemeldingen fra droneselskapet.

Samtidig ba han en dame i nærheten ringe 112, det svenske nødnummeret. Litt over tre minutter senere hørte Ali en surrende lyd over ser.

– Jeg ble litt satt ut. Jeg hørte noe i lufta, men det var ikke et helikopter. Så fortalte plutselig alarmsentralen at de hadde sendt en hjertestarter med drone, sier Ali til svenske Läkartidningen.

Ali brukte hjertestarteren på pasienten. Etterhvert kom også ambulanse til stedet og tok med seg mannen til sykehuset. Mannen overlevde, og i dag er han ifølge Everdrone restituert og hjemme igjen.

– Folk har vært skeptiske

– Jeg klarer ikke beskrive hvor takknemlig jeg er for denne nye teknologien og den raske leveransen av hjertestarteren. Jeg ville sannsynligvis ikke vært her, hadde det ikke vært for dronen, sier mannen ifølge Everdrone.

Mats Sällström, sjef for Everdrone, sier til TU at han er veldig glad for å ha fått det første eksempelet på at teknologien har reddet liv.

– Konseptet med medisinske droner har vært kjent i lengre tid. Folk har vært skeptiske, og det har tatt tid å få de nødvendige tillatelsene til å fly. Bit for bit har vi bevist at dette fungerer, og det er fantastisk at vi nå har det første eksempelet på at vi har vært med på å redde liv, sier han.

Mats Sällström er sjef i Everdrone. Foto: Everdrone

11 prosent overlever

Everdrone har utviklet og opererer dronesystemet i samarbeid med Sentrum for hjertestoppforskning ved Karolinska Institutet (KI), SOS Alarm (nødsentralen i Sverige) og Västra Götaland-regionen. Ifølge KI overlever rundt 11 prosent av de omtrent 5000 svenskene som får hjertestans hvert år. For Norge er overlevelsesraten omtrent den samme – i 2018 overlevde 405 av de 3405 som fikk hjertestans utenfor hjemmet, ifølge 113.no.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) skriver at hvert minutt som går uten strømstøt etter hjertestans, minker sjansen for overlevelse med inntil 10 prosent. Etter fem minutter uten hjelp begynner kroppen å få varige skader av oksygenmangel.

Dronetjenesten fra Everdrone kan nå 200.000 innbyggere i Sverige. En studie publisert i august i fjorm utført av Everdrone, Karolinska Institutet, SOS Alarm (nødsentralen i Sverige) og Västra Götaland-regionen, viste at dronesystemet kan redusere responstiden. I syv av tolv tilfeller kom dronen fram før ambulansen.

Sällström i Everdrone forteller til TU at dataene fra studien er fra 2020 og at de har forbedret teknologien og responstiden mye siden den gang.

DJI, Intel NUC, fallskjerm og vinsj

Everdrone bruker droner av typen DJI Matrice 600 Pro, som blir modifisert til å bære hjertestarter av typen Schiller Fred easyport. Drona veier da 12,5 kilo og kan fly i oppholdsvær med vindstyrke opptil 8 meter i sekundet. Den kan operere i en radius på opptil seks kilometer og kan fly i dagslys og i mørket.

Alarmoperatøren samarbeider med droneoperatøren og det aktuelle luftfartstilsynet for å få dronen raskest mulig fram, som et supplement til ambulansen.

Dronen starter opp fra hangaren så snart alarmoperatøren har identifisert at det kan dreie seg om en hjertestans. Når dronen ankommer stedet, vinsjes hjertestarteren ned fra en høyde på rundt 30 meter. Alarmoperatøren vil så assistere menneskene der i å bruke hjertestarteren.

Everdrone-sjef Sällström forteller at drona bærer en Intel NUC-maskin som prosesserer dataene fra dronens kameraer og antikollisjonssystemene. Kameraene er av typen Intel Realsense, som gir dronen tredimensjonal forståelse.

Dronen har også teknologi for å oppdage andre flyvende maskiner. Dronen er autonom, men en operatør overvåker flygningen og griper inn dersom det oppstår situasjoner utenom normalen, forteller Sällström. Kommunikasjonen går over 4G, men kan også foregå over 3G.

– Interesse fra Norge

Dronen er utstyrt med sirene og en fallskjerm som utløses dersom det oppstår en feil eller den for eksempel kolliderer med en fugl.

Sällström forteller at de er i samtaler med aktører i både Danmark, Frankrike og Storbritannia for å utvide tjenesten. De har også tegnet sin første kommersielle kontrakt og vil starte i Östersund om få måneder, sier han.

Også enkelte norske aktører har uttrykt interesse for systemet, men Sällström kan ikke røpe hvilke.

Også i Norge testes droner ut i helsetjenesten. TU har tidligere skrevet om at Oslo universitetssykehus vil frakte blodprøver og livsviktig biologisk materiale med droner. Også mellom Røros og Trondheim testes transport av blodprøver med droner ut.

Her er en video av hvordan Everdrone opererer: