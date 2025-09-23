Oslo lufthavn måtte stenge etter droneobservasjoner

– I går kveld og i natt har det vært to ulike observasjoner, og det ble besluttet å stenge luftrommet, skrev kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo lufthavn i en epost til NTB natt til tirsdag.

Hun forklarte at luftrommet ble stengt av sikkerhetsårsaker.

– Droner kan gjøre stor skade på fly, og det er også derfor reglene for droneflygning er så strenge.

Luftrommet ble stengt rundt klokken 0.30. Like etter klokken 3.30 meldte Fasting at luftrommet var åpnet igjen.

Ifølge kommunikasjonssjefen ble 12 flygninger berørt av stengingen. Fly som var på vei mot Gardermoen, ble omdirigert til nærmeste flyplass.

Flyplassen stengt

Det var først like etter klokken 23 at NRK meldte at det hadde blitt observert en drone i nærheten av Gardermoen.

– Av sikkerhetsmessige årsaker ble det besluttet å flytte all flytrafikken over til én rullebane, sa pressevakt Karoline Pedersen i Avinor til NRK da.

Pedersen la også til at politiet var varslet og at flytrafikken gikk som normalt igjen.

Rundt klokken 0.30 viste imidlertid Flightradar24 at flere fly sirklet rundt flyplassen. I tillegg ble en rekke fly som skulle landet i Oslo, omdirigert til andre flyplasser.

Kort tid senere kom beskjeden fra Gardermoen om at flyplassen var stengt.

PST informert

Seniorrådgiver Eirik Veum i PST sier til NTB at de er orientert om droneobservasjonene.

– PST holdes informert om situasjonen og oppdateres fortløpende.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt sier til Romerikes Blad at de ble varslet om en drone rundt klokken 22.30.

– Vi sendte en patrulje fra Gardermoen i forsøk på å lokalisere dronen og dronepilot, samt å verifisere at det faktisk var en drone, sier han til avisa.

– Den var et godt stykke fra selve lufthavnsområdet, men fortsatt innenfor «femkilometer-grensa», legger han til.

Det er ikke tillatt å fly drone nærmere enn fem kilometer fra flyplassen uten eksplisitt godkjenning.

– Vi jobber med å finne ut hvem som disponerer dronen.

Lignende hendelse i København

Tidligere mandag kveld ble to utenlandske statsborgere pågrepet for å ha fløyet en drone innenfor en forbudssone i Oslo sentrum. Det er uklart om hendelsen henger sammen med droneobservasjonene ved Gardermoen.

Klokken 20.30 samme kveld ble flytrafikken ved København lufthavn Kastrup stanset etter at det ble observert flere store droner i nærheten av flyplassen.

– Det er ikke grunnlag for å si at dette henger sammen, sier Sveen i Øst politidistrikt.

Den danske flyplassen åpnet igjen rundt klokken 0.30.

Dansk og norsk politi samarbeider for å undersøke om det er en kobling mellom hendelsene i Norge og Danmark, ifølge København-politiet. I Danmark er PET, som er Danmarks svar på PST, og det danske forsvaret koblet inn i etterforskningen.