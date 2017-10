Den som vil se F-35 lande i Norge for første gang, må snart dra til Ørland

På Luftforsvarets 73-årsdag, fredag 10. november, mottakelsen av de tre første F-35-flyene markeres med en offisiell seremoni på Ørland flystasjon.

På dette tidspunktet kan de tre kampflyene ha vært i Norge i over ei uke allerede.

Flyene testes nå i USA og skal være levert innen mandag 30. oktober, før de forberedes på de om lag elleve flytimene over Atlanteren.

Flere kilder Forsvarets Forum har snakket med, sier at sannsynlig ankomstdato i Norge for kampflytrioen er torsdag 2. november.

38 år siden sist

Samtidig er det med alle mulige forbehold om at høstværet spiller på lag. Det er også noe av årsaken til at det beregnes god tid fra overtakelse i USA til den den mottaksseremonien på hovedflystasjonen der blant andre kong Harald skal delta.

– Det er flere usikkerhetsfaktorer når de første F-35-flyene skal flys til Ørland, blant annet været på denne tiden av året. Det er en begrensende faktor vi må ta høyde for. Derfor vil flyene komme til Norge i dagene før selve seremonien, bekrefter Morten Klever i Kampflyprogrammet overfor forsvarstidsskriftet.

Det skulle bare mangle at det blir en høytidelig mottakelse av de første F-35-flyene som ble bestilt for ni år siden. Det er tross alt snart 38 år siden forrige gang Luftforsvaret mottok kampfly av en ny type. Dette var 15. januar 1980 da det første F-16B Fighting Falcon landet på Rygge etter at testpilot Steinar Berg hadde fløyet det fra Fokker-fabrikken i Nederland.

Denne gangen er det Lockheed Martin-fabrikkens egne testflygere som i selskap med et tankfly flyr flyene til Norge. Det skyldes at mottakskontrollen og registrering av flyene først skal gjennomføres etter at de er levert til Ørland.

To års testfase

Norge hadde i juni mottatt de sju F-35-kampflyene som skal brukes til øving og trening i USA. Det er fly nummer åtte, ni og ti, altså AM-8, AM-9 og AM-10, som i løpet av de kommende to ukene skal leveres og deretter flys til den norske hovedflystasjonen.

Disse tre flyene har testfløyet fra fabrikken i Fort Worth i Texas noen uker allerede, rapporterte kampflyprogrammet i slutten av september. De tre norske flyene er blant de første til å leveres med den nye 3F-softwaren. Der ble det også vist til at de seks flyene Norge skal motta i 2018 er i rute.

Men testingen har egentlig bare så vidt startet når de første flyene ankommer norsk jord. Da starter Luftforsvarets operasjonelle testperiode («OT&E») som leder mot at de senhøsten 2019 skal kunne utføre oppdrag med såkalt initiell operativ evne (IOC) og med full operativ evne fra 2025.

Den norske OT&E-fasen vil i hovedsak dreie seg om det som er spesielt ved den norske bruken av kampflyene, men enkelte våpentester fra den allerede gjennomførte amerikanske OT&E vil gjentas for å fokusere på særnorske forhold og mål ved våpenbruken.

Bremseskjerm

Mens det forberedes til feiring her til lands, har det nettopp startet testing i USA som er vesentlig for de norske operasjoner: 12. oktober fløy testflyet AF-2 opp til flybasen Eielson i Alaska for å starte testing av bremseskjermen på isete rullebaner.

Dette er andre fase av testprogrammet som siden i vår har foregått på Edwards i California.

Bremseskjerm-poden mellom halefinnene kan installeres og avinstalleres etter behov. Foto: Tom Reynolds

Akkurat som dagens F-16 er F-35 avhengig av bremseskjerm for å kunne operere i vinterlandet Norge. I Alaska skal de bruke bremseskjerm på islagt rullebane, og teste flyet helt ned til marginale forhold. Skalaen som brukes heter «runway condition reading» (RCR), der RCR 23 regnes som tørr rullebane, mens RCR 5 tilsvarer islagt bane. Ifølge Locheed Martin er F-35A per i dag sertifisert til å lande på RCR 12, mens målet nå er å bringe dette ned til RCR 7.

Forsvarsmateriell leder utviklingen, som Nederland er med på å finansiere, og i testingen har testpilot Eskil Amdal og Atle Ohren med seg testflygere fra Lockheed Martin, US Air Force, samt en rekke ingeniører fra Norge og det flernasjonale programkontoret JPO.

− Vi har et kampflyvåpen som må være klar til enhver tid – uansett værforhold, og har et krav som vi tester mot i forhold til maksimal rullebanebruk ved oppbremsing på glatte forhold. Dette avhenger selvsagt av vekt, vind, landingshastighet og hvor glatt det er. Våre kampfly må kunne lande i skikkelig dårlige norske vinterforhold, og det er viktig at vi som har erfaring med dette – og vet hva som fungerer for Norge – er med på å utvikle og teste bremseskjermen, har Amdal tidligere forklart på kampflybloggen.