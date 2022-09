Den siste reaktoren ved atomkraftverket Zaporizjzja er stengt

Situasjonen ved anlegget, som ligger sørøst i Ukraina, har i lang tid vært ustabil på grunn av krigføring mellom ukrainske og russiske styrker.

Den statlige operatøren av kraftverket, Energoatom, opplyste søndag at den siste reaktoren er koblet fra strømnettet. Nå gjøres det forberedelser for å kjøle den ned.

Kjernekraftverket Zaporizjzja er det største i Europa. Anlegget er kontrollert av russiske styrker, men driftes fortsatt av ukrainske ansatte.

Strømlinjer ødelagt

De siste dagene har kraftverket operert i «øy-modus». Det betyr at det kun har produsert strøm til sine egne kjølesystemer.

Bakgrunnen var at strømlinjene inn til kraftverket ble ødelagt som følge av kamper.

En av strømlinjene ble reparert lørdag, noe som gjorde det mulig å stenge den sjette og siste reaktoren. Dette var den tryggeste løsningen, ifølge Energoatom.

Men risikoen for en ulykke er ikke over. Atomkraftverket er fortsatt helt avhengig av strøm til de ekstremt viktige kjølesystemene.

Nødaggregater

Blir samtlige strømlinjer igjen kuttet, må de ansatte starte opp nødgeneratorer som drives av diesel. På anlegget skal det være nok diesel til å drifte kjølesystemene i ti dager.

Inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fikk omsider besøke kraftverket for halvannen uke siden. Det ble besluttet at to av ekspertene skulle være igjen på anlegget på permanent basis.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å få en kommentar fra IAEA til den siste utviklingen, så langt uten å få svar.