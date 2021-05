Den selvkjørende feiemaskinen støter på ett stort problem: El-sparkesykler

Trombia Free er ment å erstatte dieseldrevne kjøretøy som i dag holder gatene rene. Den autonome, elektriske feiemaskinen fra det finske selskapet Trombia bruker lidar og GPS for utendørs navigering. En to ukers testperiode ble nylig avsluttet i Helsinki, i regi av Jätkäsaari Mobility Lab. Hver natt ryddet feieren gatene kveld og natt.

– Der fikk vi teste maskinen i det mest krevende miljøet, på gaten blant biler. Bekymringen var at folk ikke ville vite hvordan de skulle forholde seg til en autonom feiemaskin, men det var ikke noe problem. For i motsetning til hva Elon Musk utvikler, kjører vi veldig sakte, og folk er allerede vant til at feiemaskiner beveger seg på gatene og vet at de trenger å få plass, sier Antti Nikkanen, administrerende direktør i Trombia.

El-sparkesykler er problem

Før maskinen begynner å jobbe, blir omgivelsene kartlagt og man lærer enheten hvordan den skal kjøre og feie – enten via en datamaskin eller med fjernstyring.

Nikkanen sier at en stor utfordring er elektriske sparkesyker som ligger slengt på gaten, fordi de er i grenseland for hva maskinen burde kunne plukke opp.

Derimot er levende ting ikke noe problem, så lenge de beveger seg. Trombia videreutvikler algoritmen slik at feiemaskinen også kan identifisere for eksempel et pinnsvin som ikke beveger seg. Men basert på pilottesten, mener konsernsjefen at maskinen er klar.

Kan ta år før den er i bruk

– Maskinen kan bevege seg uten fare for trafikken, og den gjør en utmerket jobb med feiingen. Men på grunn av regelverket tar det flere år før den kan kjøre på gaten. Vi har de samme begrensningene som autonome biler over hele verden, så vi må forholde oss til regelverket. Men derimot kan vi komme raskt ut på markedet når det gjelder lukkede og privateide områder. Der kan regelverket fastsettes av selskapene selv, sier han.

I Sverige ser for eksempel konsernsjefen Swedavia som en potensiell kunde, i tillegg til havner og industrianlegg.

Planen er å starte serieproduksjon i Kuopio i første halvdel av 2022.

Bruker luft

Tradisjonelle maskiner for feiing av gater sprayer vann på veibanen som deretter suges opp av et munnstykke, men Trombia har en feieteknikk som bruker luft i stedet. Mens de konvensjonelle maskinene har et munnstykke på 40 til 80 cm, har inntaket i Trombia Free en bredde på 2,2 meter. Dette betyr at maskinen kan rulle i 4–5 km/t sammenlignet med 0,5 km/t for en vanlig feiemaskin.

– Fordi de bruker denne teknikken må de kjøre veldig sakte, og den bruker mye energi i form av diesel. Sugemotoren deres bruker i gjennomsnitt 100 kW. Vi har utviklet en helt annen teknologi der gata rengjøres helt tørt, sier Nikkanen.

Mange på vei inn på markedet

Trombia bruker allerede sin teknologi i feiemaskiner beregnet for montering på hjullastere eller traktorer. Blant konkurrentene på den autonome siden er kinesisk teknologi, men det handler om robotsystemer som kan brukes på maskiner i stedet for selvgående feiemaskiner.

– Jeg tror det vil være mange feiemaskiner fra en rekke produsenter de neste årene, sier Nikkanen.

Prototypen har et batteri på 45 kWh, som er nok til en arbeidstid på 6–8 timer uten stopp. Men med tung feiing av sand er arbeidstiden snarere 3–4 timer. Trombia vil også tilby en dobbel batteripakke på 90 kWh. Konsernsjefen anslår at prisen vil være rundt 200.000-300.000 euro, noe som skal være på nivå med hva den tilsvarende konvensjonelle dieseldrevne feieren koster.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik.