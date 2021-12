Den nyeste F-35-skvadronen i Europa er amerikansk og har norrønt kallenavn

To og en halv måned etter at den amerikanske 495th Fighter Squadron ble reaktivert etter nesten 30 års dvale, har de første F-35A-flyene ankommet europeisk jord.

Onsdag fløy en kvartett av de nye kampflyene over Atlanteren og ble møtt av F-15-fly før de landet på sin nye hjemmebase RAF Lakenheath i Suffolk i England.

Dette er det amerikanske flyvåpenets første F-35-skvadron som er stasjonert i Europa og amerikanernes eneste enhet utenfor USA som opererer A-versjonen, som også Norge har 34 av.

Frihet og skjoldmøyer

Ifølge US Air Force ble RAF Lakenheath valgt som europeisk F-35-base på grunn av deres langvarige og nære bånd til britiske Royal Air Force, samt den eksisterende infrastrukturen og gode muligheter for samtrening. Noen humper i veien har det imidlertid vært, for opprinnelig var planen at USAF skulle stasjonere F-35A i Europa i løpet av 2020.

Det var til 48th Fighter Wing og Lakenheath USA deployerte F-35A første gang også. Denne midlertidige utplasseringa skjedde ved påsketider i 2017, da seks fly fra Hill AFB fløy over Atlanteren med et stort følge. På høsten samme år kom de første norske F-35-ene til Ørland.

Fra før huser basen to F-15E Strike Eagle-skvadroner og én F-15C Eagle-skvadron. På sikt skal det bli to F-35A-skvadroner her.

48th FW kalles også «Liberty Wing», mens 495th FS etter en avstemning i fjor fikk kallenavnet «Valkyries», oppkalt etter skjoldmøyene som i norrøn mytologi var Odins stridsjomfruer sendt ut for å rå for mannefall og seier i slag.

Skvadronen eksisterte i tre år under andre verdenskrig, blant annet satt opp med Republic P-47 Thunderbolt, før den gjenoppsto under den kalde krigen i 1977 med General Dynamics F-111F Aardvark.

Tettere samarbeid

Etter Finlands beslutning 10. desember er det nå ni europeiske nasjoner som har bestilt F-35, men så langt er det bare Storbritannia, Italia, Nederland og Norge som har disse kampflyene hjemme. Luftforsvaret har 24 F-35A stasjonert på Ørland.

Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika, uttalte i høst at den amerikanske F-35-skvadronen får stor betydning fordi USAF blir i stand til å integrere seg med og operere i fellesskap med allierte i samme region som også flyr F-35, på en måte som aldri før har skjedd.

Det norske luftforsvaret har trukket fram at dette gir enda flere anledninger til samtrening, samarbeid og integrasjon, både når det kommer til faktisk flygning og simulator. I tillegg til at dette også gjør at de kan utveksle erfaringer rundt det som går på drift, understøttelse og videreutvikling av F-35 som våpensystem.

Ifølge Lockheed Martin var det per 1. desember levert i overkant av 730 fly som til sammen har akkumulert 463 tusen flytimer. Det er nå utdannet 1535 flygere og 11.500 vedlikeholdspersonell.