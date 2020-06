Den nye næringsparken i Stavanger vil ansette robot til vakthold og varelevering

Utviklerne av en ny næringspark på Forus i Stavanger har valgt miljøsertifiseringen Breeam Community som styringsverktøy. Innovasjon er viktig for poengsummen i Breeam, og nå skal hele næringsparken, som går under navnet 2020park, legges til rette for at den norskutviklede roboten Alexis The Robot skal få så gode arbeidsforhold som mulig.