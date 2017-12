Den nye flyplassen i Berlin åpner endelig i 2020

Etter å ha blitt utsatt en rekke ganger, er det nå klart at åpningen av Berlin Brandenburg lufthavn finner sted i oktober 2020.

Dette er sjette gangen Berlin Brandenburg Airport Company (FBB) kunngjør åpningen av den internasjonale flyplassen som opprinnelig skulle stått klar i 2010.

– Det nye tidspunktet er pålitelig, sier flyplassjef Engelbert Lütke-Daldrup.

Han opplyser at de mange utsettelsene har ført til et hull i finansieringen og at en ny finansieringsplan vil være klar våren 2018.

Internasjonal hub

Byggingen av flyplassen startet høsten 2006 og hadde en opprinnelig prislapp på 2,8 milliarder euro. I fjor fikk selskapet bak prosjektet tilført ytterligere 2,2 milliarder euro for å fullføre prosjektet.

Berlin Brandeburg skulle bli redningen for Berlins manglende flyplasskapasitet. I 2010 skulle den stå klar, 18 kilometer syd for sentrum av Berlin, og erstatte gamle og små Tegel og Schönefeld lufthavn med et anlegg som var en verdensmetropol verdig:

En internasjonal hub med en kapasitet på 27 millioner passasjerer i året. 20.000 kvadratmeter med shopping og restauranter og 10.000 parkeringsplasser. Designet av den kjente arkitekten Meinhard von Gerkan.

tu.no har flere ganger skrevet om den store flyplassfiaskoen. Flughafen Berlin Brandenburg ble en evig byggeplass som fikk omverden til å tvile på tysk ingeniørvitenskap. 20.000 små og store feil ble avdekket, og tyskerne utviste manglende kontroll.

Europas travleste flyplasser i 2016 Heathrow, London - 75.711.130 passasjerer Chales de Gaulle, Pairs - 65.933.145 Schiphol, Amsterdam - 63.625.664 Frankfurt Airport - 60.786.937 Atatürk, Istanbul - 60.119.215 Adolfo Suarez, Madrid - 50.420.583 El Prat, Barcelona - 44.154.693 Gatwick, London - 43.119.628 Munich Airport - 42.261.309 Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma - 41.744.769 18. Oslo Airport Gardermoen - 25.787.691 Kilde: Wikipedia

– I legevitenskapen ville man kalt det multiorgansvikt, sa flyplass-guide Jozeph Dolezal om Berlins nye flyplass til Teknisk Ukeblad i 2013.

Etter hvert begynte ingeniørene å sky flyplassprosjektet - og det ble vanskelig å finne kvalifiserte personer som kunne styre prosjektet videre etter at de første skandalene ble avdekket.

Man nå ser man altså endelig en ende på marerittet. Forventet årlig passasjertall er oppjustert til 34 millioner, noe som vil gjøre Berlin Brandenburg til Tysklands tredje største. Samtidig bygges Schönefeld lufthavn ut, stikk i strid med opprinnelig plan.