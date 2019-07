Den nye elbilen til Lotus får 2000 hestekrefter

De fire elmotorene leverer 2000 hestekrefter. Det gjør at Lotus’ superbil Evija klarer 0–100 på under tre sekunder – og fra stillestående til 300 km/t tar det ni.

Nå har Lotus presentert design og fakta rundt sin batteridrevne superbil Evija – den første i sitt slag som produseres i Storbritannia. Produsenten tar sikte på at den skal bli verdens kraftigste serieproduserte bilmodell. Toppfarten ligger, som man kan forvente, på over 320 km/h. Men 0–100 skal den klare på mindre enn tre sekunder, 200–300 km/h under fire – og fra stillestående til 300 tar det under ni sekunder.

– Lotus Evija er en bil som ikke ligner på noen annen bil. Den kommer til å gjenetablere vårt varemerke i sjelen og hjertet til sportsbil-fansen, og ikke minst på den globale motorscenen. Den kommer også til å bane vei for flere visjonære modeller, sier administrerende direktør Phil Popham i Lotus på nettsidene deres.

2000 hk og 1700 Nm

Drivlinjen er utviklet i samarbeid med Williams Advanced Engineering. Bak de rå ytelsene ligger fire elmotorer, én til hvert hjul, og til sammen leverer de 2000 hestekrefter – med et maksimalt dreiemoment på 1700 Nm.

«Med Lotus Evija har vi fått til en ekstremt effektiv elektrisk drivlinje som er i stand til å levere kraft til veien på en måte man aldri tidligere har sett maken til. Batteriet vårt, elmotorer og girkasse leverer hver 98 prosents effektivitet. Dette setter en ny standard for ingeniørkunsten», sier direktør Matt Windle ved Lotus Sports Car Engineering.

Modellen er den første Lotusen som er helt bygd i karbonfiber. Til tross for dette ligger vekten på 1680 kilo, og den midtmonterte batteripakken på 70 kWh bidrar selvfølgelig til dette. Den sies at den skal gi en rekkevidde på 40 mil ifølge WLTP, men det forutsetter at man er litt behersket med gasspedalen.

Forberedt for 800 kW

Ifølge Lotus skal litium-ion-cellene kunne komme opp i 80 prosent lading på tolv minutter med en hurtiglader på 350 kW, samt gå fra tomt til helt fullt batteri på 18 minutter. I tillegg er bilen gjort klar for ladeeffekter på 800 kW, og den dagen dette finnes tilgjengelig, skal 100 prosent kunne oppnås på ni minutter.

Modellen er også først ute med å ha laserlys, både for fjern- og nærlys. Lotus betegner Evija som en hyperbil, og det som først og fremst skiller denne kategorien fra de såkalte superbilene er den enorme prislappen. Ifølge Lotus kommer den nye elbilen deres til å få en pris på 16 til 21,3 millioner norsk kroner, for britiske kjøpere.

Depositum: Rundt 2,6 millioner kroner

Siden både britiske og skandinaviske avgiftslettelser og andre incentiver vil endres, er det ikke godt å si hvordan prisene vil bli her. Men vil du kjøpe nå, tilsvarer forskuddsbetalingen alene på 2,6 millioner kroner. Oppstarten blir i 2020, og det kommer til å bli bygd totalt 130 biler– og dermed får Volvo en ekstrem slektning i og med at Lotus også er med i den kinesiske Geely-familien som eier Volvo.