Den norske fregatten holdes i Middelhavet på grunn av situasjonen rundt Ukraina

I august i fjor dro KNM Fridtjof Nansen til USA for å slutte seg til det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman som leder «Carrier Strike Group 8».

Dette er første gang et norsk krigsskip er fullintegrert i en amerikansk hangarskipsstyrke.

Etter gjennomførte sertifiseringsøvelser var styrken klar for oppdrag i slutten av oktober. Da styrken forlot Naval Station Norfolk 1. desember, var planen å krysse Atlanterhavet til Middelhavet og så videre gjennom Suezkanalen til Rødehavet.

Slik ble det ikke. På grunn den spente situasjonen rundt Ukraina holdes hangarskipstyrken fortsatt igjen i Middelhavet.

Besetningsbytte

– Hangarskipsstyrken er et sterkt sikkerhetspolitisk verktøy som settes inn hvor det er behov for å opprettholde eller gjenopprette maritim sikkerhet og stabilitet. Styrkene er fleksible og kan brukes i hele verden, i hele konfliktspekteret fra fred til krise og krig. Fra en fredstidsrespons som en naturkatastrofe til politiske verktøy i en spent situasjon, forklarer kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle i en artikkel på Forsvarets hjemmesider.

KNM Fridtjof Nansen har ikke noe eget helikopter om bord. Her er det en amerikansk bombegruppe som rappellerer ned på dekk fra et MH-60S fra USS Harry S. Truman. Foto: Forsvaret

Rundt flaggskipet USS Harry S. Truman består styrken blant annet av USS San Jacinto (CG 56), som er en missilkrysser i Ticonderoga-klassen, og fire jagere i Arleigh Burke-klassen – USS Cole (DDG 67), USS Bainbridge (DDG 96), USS Gravely (DDG 107) og USS Jason Dunham (DDG 109) i tillegg til den norske fregatten.

Ifølge ham har oppdraget så langt vært vellykket og vist at norske enheter kan integreres på en effektiv og profesjonell måte i større allierte maritime styrker. De har gjort seg erfaringer som kan bli viktige dersom det en dag skulle bli behov for alliert forsterkning av Norge.

Fram til fredag var han sjef på «Fridtjof Nansen». Da var det besetningsbytte på fregatten, som lå til kai i Bari sørøst i Italia. Nå er det kommandørkaptein Iris Fivelstad og hennes besetning som skal operere fregatten de de neste månedene.

KNM Fridtjof Nansen er i utgangspunktet ventet hjem til Haakonsvern i løpet av april.

Kommandørkaptein Iris Fivelstad er ny sjef på KNM Fridtjof Nansen. Foto: Forsvaret

Fivelstad har vært liaisonoffiser en måned om bord på «Harry S. Truman», mens nøkkelpersonell fra besetningen var med på trening i USA i fjor høst. Den nye besetningen har også trent med styrken med simulatorer.

Oppgraderinger

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter varslet nylig at en anbudskonkurranse om framtidig vedlikehold og modifikasjoner av de fire gjenværende fartøyene i Nansen-klassen er like rundt hjørnet.

Før dette kan skje, må det gjennomføres en såkalt «configuration audit». Det vil si gjennomgang av fartøyenes tegninger, samt inspeksjoner om bord for å verifisere om tegningsgrunnlaget reflekterer fysisk konfigurasjon.

Før jul hyret FMA inn det statseide spanske verftet Navantia til dette oppdraget. Dette skjedde etter forhandling uten forutgående kunngjøring. Begrunnelsen var at Navantia har designet og bygget F100-fartøyene, samt bistått med vedlikehold og oppgraderinger etter levering.

– Navantias proprietære Necora-databasesystem blir et sentralt verktøy i forbindelse med utførelsen av arbeidsomfanget. Et skifte av leverandør for denne anskaffelsen vil utgjøre en betydelig risiko knyttet til tid, kost og ytelse og vil ikke være akseptabelt for oppdragsgiver, het det i begrunnelsen.