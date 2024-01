Den neste som tar plass i statsrådens sete, er en ukrainsk pilot

Bodø: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram var baksetepassasjer på den siste testturen med et toseters F-16B før det om kort tid flyr til Danmark.

Her skal flyet bidra til opplæring av ukrainske flygere som siden slutten av august har befunnet seg på Skrydstrup flystasjon sør på Jylland.

Slike seanser kan fort bli litt løs-i-snippen PR-jippo, og statsråden var nøye med å understreke det alvorlige bakteppet:

Formasjon med F-35

– Dette var en kjempeopplevelse som jeg var heldig å få. Men dette handlet ikke om at jeg skulle få en flyopplevelse, men for å markere at vi nå går et skritt videre i støtten til Ukraina. Antakelig er det sånn at den neste som sitter i setet jeg nå satt i, er en ukrainsk pilot som skal trenes for innsats i hjemlandet, sier Gram etter landing.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fikk det som kanskje var den siste bakseteturen med F-16 i Norge før flyet nå skal brukes til opplæring av ukrainske piloter i Danmark. Foto: Eirik Helland Urke

Fra den nå nedlagte flystasjonen i Bodø fikk Gram oppleve avgang med etterbrenner, et par runder med lavtflyging over stripa og deretter ei rute opp til Evenes i upåklagelig flyvær.

Her dannet F-16-flyet formasjon med to F-35A, som overtok Nato-beredskapen (QRA) for ganske nøyaktig to år siden, og de fløy sammen østover til Bardufoss før de returnerte til Bodø.

Etter det drøyt times lange toktet understreket Gram at det var på sin plass å takke alle i Forsvaret, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell som har stått på for at Norge er i stand til å gi dette bidraget, to år etter at F-16 ble faset ut.

Også Belgia fortjener en takk for å ha strukket ut en hånd og stilt sitt materiell til disposisjon for norske flygere og oppdragsplanleggere slik at de har kunnet rekvalifisere seg til F-16-operasjoner i forkant av instruktøroppdraget i Danmark.

– Det er et stort apparat som jobber for fullt. Det er summen av det vi og andre land gjør som muliggjør at vi kan hjelpe Ukraina til å bygge opp et moderne kampflyvåpen, sier forsvarsministeren.

F-16 testflyving og klargjøring i Bodø i forbindelse med trening av ukrainske piloter. Foto: Eirik Helland Urke

Siden oktober

Det er også besluttet å etter hvert donere et antall norske F-16 til Ukraina. Nøyaktig hvor mange dette blir, kommer an på hva som skal til for å oppfylle betingelsene i kontrakten med Romania, som har kjøpt 32 fly.

Uansett er prioriteten nå å bidra til opplæring av ukrainske piloter og ikke minst bakkepersonell.

I slutten av august kom en kontingent bestående av 73 ukrainere til Flyvestation Skrydstrup sør på Jylland – åtte piloter og resten teknisk personell – for å starte opplæring på F-16-systemet.

Luftforsvaret opplyser at de siden oktober har stilt med opp til ti instruktører til denne utdanninga.

TU får opplyst at antall treningsfly i Danmark vil variere, men at det er to fly i første omgang. En énseter og en toseter.

Generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, deltok på et pressetreff i Bodø i forbindelse med klargjøring av to F-16 som snart skal til Danmark. Foto: Eirik Helland Urke

– Dette vil være et viktig bidrag for å unngå at Russland oppnår luftoverlegenhet, som alle trodde de skulle klare ganske raskt, men som ukrainerne gjennom kreativitet og anvendelse av god etterretning har klart å motstå. Det er ikke gitt at det vil fortsette, så det er viktig at vi fortsatt støtter dem. Derfor har jeg i min plan for 2024 fortsatt støtte til donasjoner til Ukraina som prioritet nummer én, sier generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.