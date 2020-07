Den har møtt skepsis i tester – men MG er den nye elbilen det er flest av på norske veier

Da TU ved nyttår laget denne guiden over de nye elbilmodellene som kommer for salg i 2020, var det klart at vi i år får flere nye elbilmodeller til salgs enn noen gang tidligere.

Så hva er status når vi er midtveis i året? Noen modeller har vært tilgjengelige omtrent fra nyttår, mens andre – som Polestar – har dukket opp i registreringsstatistikken de siste dagene, men er ennå ikke klare for utlevering til kundene. En statistikk nå vil derfor til dels henge sammen med leveringsstarten.

Uansett er det ifølge nettstedet elbilstatistikk.no MG ZS som er den nye elbilmodellen som har gjort det best i år. Foreløpig er det 885 eksemplarer på veien, og det er litt mer enn den ørlite dyrere Peugeot e-208.

Høyt energiforbruk og mye støy

MG ZS er en svært billig, SUV-aktig elbil som produseres i Kina. Den har fått varierende mottakelse blant testerne. I TUs test av bilen tidligere i år, skrev vi blant annet:

«Det er klart at høyt forbruk, dårlig støyisolering, tungvint programvare, og energisløsing for i sikkerhetens tegn ikke kommer på plussiden. Hadde denne bilen kostet 100.000 kroner mer hadde vi rynket fryktelig på nesa. Men så er dette en bil med en særdeles hyggelig inngangspris. Du får rett og slett veldig mye elektrisk familiebil her, særlig om du ikke har behov for å fyke på hytta på Filefjell hver helg».

Din Side stilte spørsmålet «tør du kjøpe denne bilen», da de testet MG.

På de neste plassene følger billigbilene og tvillingene Skoda Citigo IV og Seat Mii, før luksusbilen Porsche Taycan kommer på femteplass.

Blant de fem modellene med flest registrerte biler finner vi dermed også de tre bilene som teoretisk er de mest energieffektive av nykommerne; Skoda, Seat og Peugeot.

Om vi ser på juni isolert, var det også MG ZS som toppet av 2020-modellene, med 316 registrerte biler. Peugeots elektriske utgave av 2008 ble utlevert først nå i juni, og kom da på 2. plass blant de nye modellene – noe som indikerer at dette kan bli en bil mange vil foretrekke framover. Skoda Citigo IV, Porsche Taycan og Peugeot e-208 var de eneste andre nye elbilmodellene med minst 100 nye registrerte biler i juni.

Få elektriske Mini Cooper på norske veier

Det er bare fem nye elbilmodeller med mer enn 200 registrerte eksemplarer så langt i år. Lenger nede på lista finner vi Mini Cooper, som så langt bare står med drøyt 100 registrerte biler i Norge, ifølge elbilstatistikk.no. I juni ble det registrert bare 11 eksemplarer av bilen.

Mini Cooper ligger langt nede på listene over registrerte biler hittil i 2020. Foto: Alberto_Martinez

Dermed kan det se ut til at norske kjøpere gjør noenlunde samme vurdering som Ny Tekniks journalist Felix Björklund i fjor: «Den med en litt skarp tunge ville raskt kunne beskrive Minis nye elbil som en samling av ting hentet herfra og derfra – og i beste fall som et halvhjertet forsøk», skrev han da, og kalte modellen et «minimalt steg framover for elbilen».

DS3 Crossback har heller ikke vært noen stor suksess målt i antall registrerte eksemplarer så langt. 110 biler er registrert i 2020, og 20 nye i juni isolert.

En mer kjent modell for norske bilførere er Opel Corsa-e. Å bruke Liverpools manager Jürgen Klopp som frontfigur ser ikke ut til å ha hjulpet; det er registrert 68 eksemplarer i Norge, med 31 nye i juni. Corsa taper dermed foreløpig klart kampen med Skoda og Seat om kundene.

Enda dårligere går det for Hondas lille elbil, som debuterte i juni med 23 registrerte eksemplarer. Så erkjente da også Honda overfor TU da bilen ble presentert i Oslo i fjor, at den slett ikke er bygget med tanke på norske kjøpere.

2020 er Audi-året

Audis nye Sportback-modeller har ikke de store tallene å vise til foreløpig, men uansett er 2020 Audi-året. E-tron topper statistikken med snart 5700 registrerte nye biler, godt foran VW Golf, Nissan Leaf og Hyundai Kona – som igjen ligger langt foran Tesla Model 3, Kia Soul og Renault Zoe.

Den nyeste registreringsstatistikken viser at elbilene nå utgjør rundt halvparten av alle nye biler som selges i Norge.

Korona kan virke ulikt

I tillegg til modellene i tabellen over finner du også noen få BYD på veiene i Norge nå, men dette er biler som er importert fra utlandet.

Koronasituasjonen har som kjent ført til et fall i bilsalget i 2. kvartal i år, og de ekstraordinære forholdene kan ha påvirket bilprodusentene forskjellig og dermed bidratt til at noen biler har vært lett tilgjengelig, andre ikke. Vi har ikke korrigert for det forholdet i artikkelen.