Den første exoplaneten er trolig funnet i en annen galakse

Den første planeten i et annet solsystem ble funnet i 1995, og denne oppdagelsen ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 2019. Siden den gang har mer enn 4000 eksoplaneter blitt funnet og registrert - alle i Melkeveien.

Nå tror astronomer at de har funnet den første eksoplaneten i en annen galakse - 100 prosent sikre er de imidlertid ikke helt ennå.

Funnet ble gjort i Malstrømsgalaksen med betegnelsen M51. Dem ligger 28 millioner lysår fra jorden.

For små for teleskop

Det er flere måter å oppdage eksoplaneter i Melkeveien, men disse kan ikke brukes i fjerne galakser, ettersom stjernesystemer rett og slett blir for små i teleskoper.

Galakser inneholder imidlertid et lite antall svært kraftige røntgenkilder - alt fra en håndfull til noen få hundre - som kan analyseres.

Det skriver Rosanne Di Stefano og hennes kolleger fra Center for Astrophysics ved Harvard & Smithsonian i USA, i den vitenskapelige artikkelen hvor de erklærer at de har en eksoplanet-kandidat utenfor Melkeveien.

De har kalt planeten M51-ULS-1b, der ULS står for ultraluminous supersoft source og 1 for den første i sitt slag i M51.

Litt mindre enn Saturn

Planeten kretser rundt et binært stjernesystem, som består av enten en nøytronstjerne eller et svart hull og en veldig tung stjerne. Den skal ha en størrelse litt mindre enn Saturn.

De har funnet planeten ved å studere et stort antall observasjoner fra Chandra røntgenteleskop. Når planeten i sin bane av og til skygger for røntgenkilden, vil røntgenstrålene forandre seg. Derfor kan et kort dykk i røntgenstråler tas som en indikasjon på tilstedeværelsen av en planet.

Dessverre kan forskere bare se en slik kurs i dataene som tilsvarer en enkelt passering av planeten forbi røntgenkilden. Normalt vil man gjerne se flere regelmessige dykk i strålingen for å kunne si med sikkerhet at det skyldes en planet i bane.

Derfor nøyer forskere seg med å erklære at de har funnet en kandidat til en planet i en annen galakse, og det vil kreve mer analyse før planeten identifiseres med sikkerhet. Men siden det ikke er noen bedre forklaringer på dataene enn en planet, er det den mest sannsynlige konklusjonen, mener de.

Og nå er det i det minste anvist en metode som kan gjøre det mulig å finne planeter i visse stjernesystemer i andre galakser, påpeker de.