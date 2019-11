Den europeiske investeringsbanken kutter fossil energi

I går vedtok Den europeiske investeringsbanken (EIB), verdens største offentlige bank, at de ikke skal gi ny finansiering for fossile energiprosjekter etter 2021 - altså om to år.

I stedet skal banken finansiere innovasjon, fornybar energi og energisparing. Fra slutten av 2020 skal alle finansieringer fra banken være i tråd med målene i Paris-avtalen.

Banken skal også sette av 1000 milliarder euro i bærekraftige klimainvesteringer fram mot 2030. Det er omtrent like mye som det norske oljefondet er verdt i dag

64 millioner kroner hver dag

EIB er EUs finansieringsinstitusjon og er den eneste banken som er eid av og representerer de 28 medlemslandene.

Ifølge Bankwatch har EIB siden 2013 investert 6,4 millioner euro (64 millioner kroner) hver dag i fossile selskaper.

Vedtaket kommer etter at påtroppende kommisjonspresident i EU, Ursula von der Leyen, annonserte at hun ønsker å lovfeste målet om karbonnøytralitet i Europa i 2050, og å innføre en grenseskatt på CO2.

Vanskeligere for gassprosjekter

Før beslutningen ble tatt torsdag, har det pågått en het debatt mellom landene om hvorvidt gassprosjekter skulle omfattes av vedtaket.

Resultatet ble ifølge Reuters at ethvert energiprosjekt som ønsker støtte må vise at de kan produsere én kilowattime energi med et utslipp på under 250 gram CO2. Det utelukker konvensjonelle gasskraftverk.

Det øker også risikoen i gassindustrien, som har mer enn 200 milliarder dollar investert i flytende naturgass-prosjekter de neste fem årene.

– EIBs nye kriterier vil gjøre utlån til gassprosjekter svært vanskelig, sier Nicholas Browne, forskningsdirektør innen global energi og gruvedrift i konsulentselskapet Wood Mackenzie.

Med den nye politikken vil gassprosjekter måtte være fundert på det banken kaller « nye teknologier». Det vil si karbonfangst- og lagring, kombinert varme- og kraftproduksjon eller innblanding av fornybar gass i den fossile gassen.

– Varig effekt på finansmarkedene

Økonomiprofessor Claudia Kemfert ved German Institute for Economic Research (DIW Berlin) sier i en pressemelding at avgjørelsen er «riktig og banebrytende», og kaller den en game changer.

– Det vil ha en varig effekt på finansmarkedene, mener Kemfert.

Europa har et mål om å være klimanøytralt innen 2050. Med denne beslutningen kan det faktisk la seg gjøre. Selv om det fortsatt er et smutthull for fossil gass, er det likevel et viktig og nødvendig steg i riktig retning, skriver Kemfert.