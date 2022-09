Denne måneden sjøsettes fergen Tycho Brahe med det største batteriet som noen gang er installert på en ferge.

Det er fergens andre batteri på bare fire år, etter at det første batteriet ble utslitt etter bare halvannet år i Øresund, skriver nettstedet Søfart.

Sammen med fergen Aurora fikk Tycho Brahe batteridrift i 2018, men allerede i 2019 var begge tilbake på diesel.

Aurora fikk et nytt, tilsvarende batteri noen måneder senere, men Tycho Brahe seiler fortsatt på diesel inntil det nye, større batteriet er installert.

De to utskiftningene har kostet et uspesifisert tosifret millionbeløp, forklarer Kristian Durhuus, som er administrerende direktør i rederiet ForSea.

– Dette er noen av lærepengene man betaler når man er først i verden med dette. Det er ingen steder vi kan se til for erfaring med akkurat hvordan man bruker disse batteriene og seiler fergene, sier han til Søfart.

Det var ikke selve batteriet det var noe i veien med, men måten skipene ble seilt på, forklarer Durhuus. For det første går en stor del av turen mellom Helsingør og Helsingborg med til å akselerere, noe som sliter på batteriet. Derfor er det nå installert programvare for å unngå akselerasjon i så stor grad som mulig. For det andre har man lært at fergebatterier helst ikke skal lades mer enn 66 prosent.

På dypt vann i kjent farvann

Det nye batteriet på Tycho Brahe er 50 prosent større enn det gamle og kan inneholde 6400 kWh i stedet for 4160 kWh, skrev ForSea i en pressemelding i fjor. Det er imidlertid plass til batteriet uten ytterligere ombygging av skipet.

Det nye batteriet skal fortsatt forsynes med 100 prosent grønn kraft fra vindturbiner, solceller og vannkraft.

Slik så det «gamle» batteriet ut på fergen Tycho Brahe. Det har ikke vært nødvendig å bygge om fergen for å få plass til det nye. Foto: ForSea

HH Ferries, som ForSea tidligere het, var det første rederiet som innførte ren batteridrift på så store ferger: Tycho Brahe seiler døgnet rundt og har plass til 1100 passasjerer og 240 biler, skriver ForSea i pressemeldingen.

Tycho Brahes nye batteri er åtte måneder forsinket: Rederiet begynte oppgraderingen av skipet i mai i fjor og skulle ifølge pressemeldingen vært ferdig allerede før årsskiftet.

I 2016 varslet daværende direktør Henrik Rørbæk at de resterende tre dieselfergene på strekningen også skulle elektrifiseres i årene som kommer. Han ønsket imidlertid ikke å oppgi et spesifikt årstall.

ForSeas pressemelding nevner heller ikke de tre fergene med et eneste ord, men kan til gjengjeld at elektrifiseringen av Tycho Brahe og Aurora vil spare 65 prosent av rederiets CO 2 -utslipp sammenlignet med 2016.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren