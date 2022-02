Den belgiske statsministeren ønsker seg strøm fra Norge

Denne artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

Den belgiske statsministeren Alexander De Croo ønsker seg på sikt en strømkabel fra norsk vindkraft rett til Belgia. Landet skal både avvikle sin atomkraft og etter hvert fase ut fossil energi. For å få dette til må Belgia ha enorme mengder fornybar energi.

Det var under statsminister Jonas Gahr Støres to dagers besøk i Brussel at de to statsministerne møttes for å undertegne avtalen. Støre har hatt et fullpakket program med møter med EU-topper, der Ukraina, klima og energi har vært de viktigste sakene.

Ifølge den belgiske statsministerens pressemelding ser han for seg en fremtidig strømkabel fra Norge til Belgia, eventuelt fra et norsk vindkraftfelt i Nordsjøen.

Dette er meget omstridt, ikke minst internt i den norske regjeringen. Nylig konkluderte den med at i første fase av havvind skal kraften til land i Norge og ikke eksporteres.

Kabel fra Norge?

– Etter at vår offshorekabel med Storbritannia og den planlagte linken til Danmark er klar, kan Norge bli vår tredje viktige offshoreforbindelse, skriver De Croo og fortsetter:

– Norge har all interesse av å bli knyttet til det europeiske nettet, og vårt land tar initiativet. Dette er et viktig steg for å bygge en energikoalisjon rundt Nordsjøen.

Den belgiske statsministeren understreker også at avtalen med Norge betyr bedret energiforsyning. Nøkkelen er utveksling av kunnskap.

– Vi behøver ikke å finne opp hjulet på nytt hver gang, sier De Croo.

Han viser til at Norge og Belgia er en perfekt match når det gjelder energi. Belgia har utviklet betydelig havvind, mens Norge har et ikke utbygget potensial for havvind.

Ikke lovet kabler

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet, som var vikar for en koronasyk oljeminister Marte Mjøs Perssen, avviser at Norge har lovet noen hybridkabel fra for eksempel fremtidige vindkraftfelt til Belgia.

Han viser til at Norge ikke åpner for slike kabler nå, slik regjeringen har gjort det klart.

Han mener at den belgiske statsministeren her gir uttrykk for de ønsker som han og belgierne har.

Vik legger til at Norge har et godt samarbeid med Belgia om energi. Og denne avtalen omfatter havvind, CCS og hydrogen.

– Der har Norge stort potensial og satser stort, legger han til.

Equinor og CCS

Den belgiske energiministeren Tinne van der Straeten mener at Norge og Belgia med denne avtalen er i front i det grønne skiftet.

Norge og Belgia er alt i dag knyttet tett sammen, fordi 50 prosent av gassen som Belgia bruker, leveres fra norsk sokkel.

I tillegg til dette lanserte Equinor og Engie nylig et prosjekt for å lage hydrogen fra naturgass, kalt H2BE. Dette skal lage hydrogen av naturgass. I tillegg er Equinor partner i et belgisk-tysk-nederlandsk hydrogenprosjekt.