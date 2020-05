Den amerikanske hæren med ny storbestilling av norskprodusert drone

Produksjon og utvikling av droner i Norge ligger an til å ha fortsatt stor aktivitet framover.

Den amerikanske hæren, som i 2019 bestilte Black Hornet-droner fra FLIR Unmanned Aerial Systems AS, tidligere kjent som Prox Dynamics, for 40 millioner dollar, har nå lagt inn en ny storbestilling.

Den nye kontrakten med US Army er verdt 20,6 millioner dollar, cirka 210 millioner kroner, og ble inngått i forrige uke, melder FLIR Systems.

I bruk fra juli i fjor

Det var i mai 2018 at Flir UAS gikk seirende ut av første fase av det amerikanske programmet «Soldier Borne Sensor» (SBS) med tredje generasjon av den såkalte nanodronen Black Hornet.

Dette førte til den første kontrakten i januar 2019, og kontrakten nå i mai 2020 er en fortsettelse av det samme programmet.

Den vesle dronen betegnes som et «personlig rekognoseringssystem» (PRS) for soldater og har vært operativ siden 2011. Mens US Marines og enkelte amerikanske spesialstyrker har brukt systemet i flere år, var det i fjor første gang at den amerikanske hæren tok i bruk Black Hornet 3. Det var fallskjermjegerne «Panther Paratroopers» som pakket med seg BH3 PRS da de reiste til Afghanistan for å overta ansvaret for operasjonene der 19. juli.

Black Hornet 3 PRS. Foto: FLIR Systems

Dronene som nå er bestilt, skal leveres fra sent dette året. Til sammen er det allerede levert over 12.000 slike systemer til mer enn 30 nasjoner fra selskapet som har utviklingsavdeling på Hvalstad i Asker og produksjon på Eggemoen i Ringerike kommune.

Neste kontrakt i «Soldier Borne Sensor»-programmet er ventet i 2021, og etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, ønsker US Army å legge til rette for gradvis forbedring av systemet over tid. For å oppnå dette, ble det i desember i fjor utlyst en ny konkurranse, en såkalt «Other Transactional Agreement» (OTA).

Ny norsk droneanskaffelse

FLIR Unmanned Aerial Systems AS har i tre og et halvt år nå har hatt amerikanske eiere, men det er fortsatt tett samarbeid med hjemmemarkedet og det norske forsvaret. Et ferskt eksempel på dette, er at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) nylig ble første kunde av Black Hornet «Vehicle Reconnaissance System» (VRS).

Som navnet indikerer, er dette i utgangspunktet en kjøretøybasert uav-løsning, der dronene blant annet kan bidra til økt situasjonsforståelse for dem som sitter i kjøretøyet og med måldata. FFI har kjøpt inn systemet til deres pågående prosjekt med å utvikle framtidas baseforsvar. En liten «hangar», eller «launch-kassett», med fire slike droner, der det er lading og oppvarming og der dronene kan ta av og lande igjen automatisk, gjør at VRS også kan fungere godt stasjonert, for eksempel til forsvar av en framskutt base.

I tillegg har Forsvaret startet jakten på nye, små overvåkingsdroner, ifølge en markedsundersøkelse (RFI) som Forsvarsmateriell (FMA) sendte ut like oppunder jul. «Stridsteknisk UAS for Forsvaret» heter prosjektet, der målet er å kjøpe inn nye droner i perioden 2022–2026. Ut fra denne RFI-en kan det se ut som at Forsvaret ser for seg flere enn én type lettvektsdroner framover.

Det er også tanken til FLIR, som naturligvis responderer på den norske henvendelsen, og viser eksempelvis til hvordan amerikanske styrker har kjøpt inn deres andre, noe større kvadrokopter-UAS-system R-70/R-80 sammen med BH3 PRS og dermed dekker hele behovet for små droner på lag/tropp/kompani-nivå.

– FLIR i Norge kan i dag tilby hele sortimentet som Forsvaret etterlyser, med dagens beviselig beste tilgjengelige teknologi og service- og treningsoppfølging i Norge. I tillegg utvikles det fortløpende ny teknologi i vår forskning- og utviklingsavdeling på Hvalstad, noe som sikrer tilflyt av «det absolutt siste» innenfor små UAS-systemer til det norske Forsvaret. Dette sikrer også norske høyteknologiarbeidsplasser i et marked med svært stor eksportpotensial til USA og andre store nasjoner, skriver Ole Aguirre som er en av lederne i FLIRs forretningsdivisjon «Unmanned Systems & Integrated Solutions» (UIS).