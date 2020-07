– Deler av offentlig sektor handler inn rådgivertjenester basert kun på pris. Det gjør meg dypt bekymret

Toppsjefen i Sweco frykter at prispresset vil tilta, og at lønnsomheten vil lide i kjølvannet av koronapandemien. Da er det ekstra viktig at offentlige innkjøpere er seg sitt ansvar bevisst å legger andre kriterier til grunn for anskaffelsene enn kroner og øre, slik at byggenæringen kan stimuleres i en mer fremtidsrettet og innovativ retning.