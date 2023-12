NTNUs rektor Anne Borg gikk av fredag, etter at hun refset to av sine egne forskere offentlig i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv. Det er også kjent at Borg var i kontakt med flere direktører i NHO før hun sendte leserinnlegget sitt til DN.

Men konflikten ved NTNU er ikke over med rektors avgang.

Nytt formål om politiske utspill

Nå skal alle universitetets avtaler med næringslivet gjennomgås «for å sikre akademisk frihet og NTNUs uavhengighet».

Monica Rolfsen er dekan ved Fakultet for økonomi. Hun synes formuleringen i NHO-avtalen er i direkte konflikt med viktige prinsipper som universitetets uavhengighet Foto: NTNU

Bakteppet er en setning i NTNUs ferske samarbeidsavtale med NHO, hvor det står at de skal «utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige prosesser, hvor partene har sammenfallende interesser og synspunkter.»

Dette sto ikke i den forrige avtalen mellom NTNU og NHO.

– I konflikt med universitetets uavhengighet

Monica Rolfsen er dekan - altså leder - ved Fakultet for økonomi og dermed en del av NTNUs ledelse. Hun liker ikke formuleringen i den nye avtalen.

– Jeg synes dette er å gå langt ut over det som er naturlig i en slik samarbeidsavtale. NTNU og NHO har ulike roller i samfunnet, og vi har ikke nødvendigvis samme syn, verken i universitetspolitiske eller andre politiske spørsmål, skriver Rolfsen til TU.

– Jeg mener dette er i direkte konflikt med viktige prinsipper som universitetets uavhengighet og akademisk frihet, skriver Rolfsen.

Ledergruppen var ikke informert

Dekanene utgjør rektors store ledergruppe. Selv om de har ukentlige møter med rektor, var de ikke gjort kjent med innholdet i NHO-avtalen før den ble signert.

– Burde du og de andre dekanene blitt informert om den nye avtalen?

– Ettersom avtalen hadde fått et tillegg om felles budskap og koordinerte kommunikasjonstiltak, mener jeg det. Dette er etter min mening en så prinsipielt viktig – og potensielt kontroversiell – tilføyelse til tidligere avtale, at det ville vært naturlig å ha en grundig diskusjon i rektors store ledergruppe; dekanmøtet, skriver Rolfsen.

Hun legger til at hun generelt mener at det er klokt å involvere dekanene i slike saker, fordi avtalene berører mange av NTNUs fagmiljøer og fordi «det alltid er sunt å få inn flere perspektiver».

– Det bør informeres

Heller ikke Sara Brinch, dekan ved Fakultet for arkitektur og design, var gjort kjent med innholdet i avtalen, og heller ikke selve avtaleinngåelsen, før signering.

– Min mening er at det bør informeres om inngåelser av avtaler der NTNU som helhetlig institusjon er part. Enten i dekanmøtet, eller på annet vis, sier Brinch.

Hun kaller formuleringen om å utvikle felles budskap for «et uheldig punkt i avtalen».

Ny rektor: Ikke kjent med innholdet

Heller ikke nyinnsatt rektor Tor Grande, var ikke kjent med innholdet i avtalen, til tross for at han var prorektor for forskning og en del av Anne Borgs lederteam.

– Jeg kjente til at det fantes en avtale, men jeg var ikke kjent med innholdet. Jeg har ennå ikke rukket å sette meg inn i avtalen, sa Grande til TU mandag.

Avtaleteksten er på to sider. Grande ønsket ikke å kommentere punktet om at NTNU og NHO skal koordinere sin kommunikasjon. Han vil heller ikke si om avtalen bør reforhandles eller sies opp.

Men til Khrono sier han at han reagerer på at samarbeid med næringslivet har blitt sett på som noe negativt og skittent, og at «både prinsipielt og generelt er samarbeid med arbeidsliv og næringsliv noe vi er stolte av».

NHO: Åpner for å ta bort formuleringen

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier i et intervju med Khrono at SMS-ene fra Norsk Industri aldri burde vært sendt. Han kommenterer også formuleringen om politisk samarbeid:

– Oppfattes den som problematisk, så er ikke denne formuleringa ønskelig, sier Almlid.

– (...) skaper den et uheldig inntrykk, så tar vi den bort.

– Skaper den et uheldig inntrykk, så tar vi den bort, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid om den omstridte formuleringen i avtalen med NTNU. Foto: Joachim Seehusen

TU skrev mandag at ikke engang NTNU-ledelsen selv vet hvor mange avtaler de har med næringslivet, men Grande anslår at det kan dreie seg om et ti-talls avtaler.

Dette svarer dekanene NTNU har åtte dekaner, som er øverste sjef på sine fakulteter.

Dekanmøtet utgjør rektors utvidede ledergruppe.

Rektors lederteam består av tre prorektorer, en direktør og en representant for rektors stab. Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet: Var ikke kjent med innholdet i avtalen. – Jeg har ikke lest avtalen og ikke sett hvilken kontekst denne setningen står i, men jeg registrerer at det stilles spørsmål ved om den indikerer at den akademiske friheten ved NTNU er svekket. Derfor har NTNUs styre bedt om en gjennomgang av alle avtaler og det er bra, sier Børresen. Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap: Var ikke kjent med innholdet i avtalen. – Noen ganger involveres dekanene i avtaleutforming på forhånd, og noen ganger informeres vi i ettertid. I en del tilfeller involveres de av dekanene som blir involvert i aktiviteter utløst av avtalen, skriver Bolland. Han skriver at NTNUs intensjon med den omstridte formuleringen er å få drahjelp til å fremme sine egne interesser. – Det er selvsagt viktig at NTNU i utviklingen av budskap vektlegger sin integritet og at våre verdier (konstruktiv, kreativ, kritisk, respektfull) legges til grunn, og det gjelder uavhengig av formuleringer i denne type avtale. Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: Var informert om avtalen og ga innspill til avtalens del om kunstig intelligens. Schjølberg skriver at hun synes det er klokt at NTNU skal ta en ekstra gjennomgang for å sikre akademisk ytringsfrihet og NTNUs uavhengighet. Siri Forsmo, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: Kan ikke huske å ha hørt om NHO-avtalen før signering, men utelukker ikke at det kan ha blitt informert. – Jeg har ingen kommentarer til formuleringen uten å ha lest hele avtalen. Slike avtaler er gjerne formulert på et overordnet vis om samarbeid (MOU, Memorandum of Understanding). Øyvind Gregersen (Naturvitenskap) og Tine Hestbek (samfunns- og utdanningsvitenskap) har ikke svart på TUs henvendelse. Marit Reitan, prorektor for utdanning: henviser til konstituert rektor Tor Grande for spørsmål om NHO-avtalen.

Ville belyse behovet for arbeidskraft

– Intensjonen med denne formuleringen i NHO-avtalen var å få mulighet for å utveksle kunnskap om næringslivets fremtidige behov for arbeidskraft, kompetanse og ny kunnskap som kan være relevant for NTNUs rammebetingelser og fremtidige behov innen utdanning og forskning, skriver Toril Nagelhus Hernes til TU.

Hun er prorektor og ansvarlig for oppfølging av avtalen fra NTNUs side.

Hernes påpeker at NTNU uansett gir selvstendige og uavhengige innspill, basert på egne interesser.

– Jeg ser at dette med fordel kunne vært tydeliggjort i avtalen. Derfor tenker jeg at det er bra at vi nå skal gå gjennom både denne og andre relevante samarbeidsavtaler vi har med næringslivsaktører, slik styret har bedt om, skriver Hernes.

Regjeringen vil ha «tettere og flere relasjoner»

Hun peker på at årets tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet sier at «Institusjonene forventes i større grad å ta aktiv del i samfunnslivet gjennom tettere og flere relasjoner til offentlig sektor, næringslivet og eksterne parter generelt.»

– Det er en absolutt forutsetning for alt samarbeid NTNU har, at partene skal respektere hverandres uavhengighet. Dette gjelder også for avtalen med NHO, skriver Hernes.

– Kan ha blitt offer for «Gudfaren-syndromet»

Jan Fridthjof Bernt, tidligere professor og rektor ved Universitet i Bergen, skriver i en kronikk i Khrono at kritikken mot rektor Borg er berettiget, men at det er urettferdig å la henne «stå alene igjen i skammekroken»:

– Anne Borg kan synes å ha blitt offer for «Gudfaren-syndromet» — uformelle signaler og styringsteknikker som pålegger noen «å løse problemet» uten å skape vansker for det overordnede nivå, skriver Bernt.

Han mener at saken er en naturlig konsekvens av en bedriftspreget styringsfilosofi og økende vekt på selvfinansiering.

Det «vil lett skape et uheldig avhengighetsforhold i forholdet til eksterne oppdragsgivere og samarbeidspartnere og dermed true den frie forskningen», skriver Bernt.