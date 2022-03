De vil gjenbruke så mye som mulig. Etterlyser større initiativer

Når Universitetet i Bergen rehabiliterer det gamle Bergens Tidende-bygget i Nygårdsgaten, fokuseres det på gjenbruk og bærekraft. Målet er å ende med et bygg som har halvert energibruk, og det skal være BREEAM-sertifisert.

Da spares store utslipp sammenlignet med å rive og bygge nytt. Da er gjenbruk av både interiør og byggematerialer sentralt.

Kjartan Nesset, eiendomsdirektør ved Universitet i Bergen, sier at den største gjenbrukseffekten er å bruke byggene på nytt i stedet for å rive.

– Vi gjenbruker bygningskroppen, og ønsker å bidra til at bygningsbransjen og aktørene i den kan utvikle seg, sier Nesset.

Han mener byggeprosjektet setter arkitektene på prøve. Ikke bare på grunn av gjenbruk, men også fordi den gamle bygningsmassen oppgraderes med energieffektive løsninger i den tekniske infrastrukturen. Bygget er utstyrt med varmepumper som henter varme fra Puddefjorden, og får installert fjernvarme. Det isoleres etter moderne standard, og på taket har UiB fått rammetillatelse til å sette opp 700 kvadratmeter solceller.

Til sammen halveres energibruken sammenlignet med før rehabiliteringen. Nesset sier at dette er ett av de første rehabiliteringsprosjektet som har fått grønt byggelån fra DNB.

Bruker mye selv, men er begrenset av lagerplass

Når det gjelder gjenbruk av materialer tar UiB ut vinduer, møbler, lysarmaturer og interiør som kan bli brukt om igjen. I begynnelsen av prosessen var UiB selv inne og kartla hvilke komponenter som egner seg for gjenbruk. Entreprenøren har tatt ut noe, og universitetet noe.

– Interiøret har vi alltid gjenbrukt. Vi har rundt 100 bygg, og mange av disse er vernet. Det medfører at mange bygningskomponenter har høy verneverdi.

Selv om det er lønnsomt å være nøysom, har ikke UiB ubegrenset med lagerplass, forklarer Nesset.

– Vi skal ha minst mulig areal. UiBs hovedanliggende er forpliktelsene vi har overfor bibliotek, universitet og samlinger. Det gjør at dette begrenser seg, men vi har et lite lager for ombruk av møbler og interiør. Hvor stort lagerareal en kan ha til dette formålet blir et totalregnskap, sier han.

Vinduer er tatt ut og klare for gjenbruk. Foto: Marius Valle

Ville neppe vært aktuelt for 10 år siden

Nesset mener at store byggeiere i staten og det offentlige har snakket om oppgradering av bygningsmasser og gjenbruk i mange år. Det er først nå de har profesjonalisert dette til det nivå det er i dag, og det er fremdeles et utviklingspotensial.

Han sier at å rive for å bygge nytt i utgangspunktet ikke er en god løsning med tanke på miljø og klima, og viser til at Universitetet har store planer for lignende rehabilitering av Fysikk- og Realfagbygget.

– Det er et kjempegodt miljøprosjekt fordi vi gjenbruker bygningskroppen og rehabiliterer. Det gir den aller største miljøgevinsten, sier han.

Nesset tror ikke det ville vært uaktuelt å rehabilitere for ti år siden, men neppe med dagens miljøfokus og arbeid med å få inn energieffektive løsninger.

– Det har definitivt blitt et økt fokus på det, sier han.

Bygger erfaring

Det er Brødrene Ulveseth som er entreprenør på prosjektet. De hadde et helt konkret mål med å regne på denne jobben.

Entreprenørens strategi er å velge de prosjektene som tilfører bedriften kompetanse på fremtidens bærekraftige bygg.

– Det er viktig å velge prosjekter som har bærekraftsprofil. Vi er i en posisjon som gjør at vi kan velge vekk de prosjektene som ikke passer inn, sier Inger Kristin Ulveseth, daglig leder i familiebedriften.

Ulveseth forteller at de alltid har hatt mye rehabilitering. Derfor har de også mye kompetanse på for eksempel betongsaging og kjerneboring.

– Da dette kom, med bærekraft, gjenbruk, fossilfri byggeplass og BREEAM, så ville vi ha jobben. Vi satte sammen et team med de beste på alle nivåer, og hentet inn pensjonister med erfaring fra dette bygget tidligere. Det passet veldig godt med hvordan vi ville bygge opp kompetansen vår, sier Ulveseth.

Så lite som mulig rives. Det sparer utslipp fra ny betong. Foto: Marius Valle

De har fjernet så lite betong som mulig, for å redusere CO 2 -avtrykket knyttet til produksjon av sement.

Gjenbruk av materialer

En viktig del av konkurransen var å finne ut hvordan det som allerede var i bygget kunne gjenbrukes. En del av anbudet var å identifisere andre byggeplasser hvor materiale fra bygget kunne brukes videre.

Det har blant annet blitt tatt ut vinduer som er brukt på andre prosjekter. I tillegg innvendige foldevegger, dører, kontormateriell og møbler. Også himlingsplater brukes på nytt, og en del gips som første lag i tolagsvegger.

En del teknisk anlegg tar Universitetet i Bergen selv vare på, og skal gjenbrukes i bygget eller andre steder i egen eiendomsmasse. Lysarmaturer, baderomsarmatur, tekjøkken og mye annet får også nytt liv.

Kan ikke ta ansvar for brukte materialer

Noe brukes på nytt i bygget, andre ting sendes videre til andre prosjekter i regi av Brødrene Ulveseth. Mye brukes i deres kontorbygg i Godvik i Bergen. Innerdører har fått forlenget levetid på andre Ulveseth-prosjekter, som midlertidige dører på byggeplasser.

– Tidligere hadde alt gått rett til et avfallsmottak for videre resirkulering og håndtering. Det er først de siste årene at tanken om å bruke ting på nytt har fått fotfeste. Vi har bare drevet med dette i noen få år, sier Ulveseth.

Det er ikke et problem å finne byggematerialer og annet som kan gjenbrukes. Problemet er å avklare hvem som skal ta risikoen og gi garantier for gammelt byggemateriell, forklarer Odd Jarle Kleppe, prosjektleder i Brødrene Ulveseth.

Han bruker en branndør som eksempel. Selv om den er i fin stand, kan ikke Ulveseth ta på seg garantiansvar, og love at den vil fungere i fem år til i et nytt prosjekt.

Dermed er det ingenting av det som gjenbrukes som går til nye byggeprosjekter som leiligheter eller kontorbygg. Det inngår i bygningsmassen til Ulveseth selv, men foreløpig ikke andre steder.

– Vi har jo lang tradisjon for gjenbruk i bransjen. Mange har gjerne tatt med seg ting og brukt det i oppussingsprosjekter hjemme. Da har det ikke gått i bosset, sier han.

Selv om gjenbruk gjerne er det mest bærekraftige alternativet, finnes det ingen fullgode systemer som gjør det mulig i dag, mener Kleppe, selv om det er flere aktører som prøver å få dette til. Han etterlyser større initiativ hvor alle i bransjen kan gå sammen, for det vil være kostbart for entreprenøren å lagerføre store mengder brukte materialer.

Nygårdsgaten 5 under rehabilitering. Foto: Marius Valle

Ombruk settes i system

Det eksisterer allerede ombrukstjenester, som Loopfront og Rehub. Disse formidler kontakt mellom aktører som har byggematerialer som kan gjenbrukes, og de som ønsker å ta i bruk disse materialene.

Sunniva Baarnes, grunnlegger av Rehub, forteller at en av problemstillingene de jobber med er å matche når materialer skal ut med når neste prosjekt skal ha dem inn. Da er det viktig å kartlegge tidlig, slik at man får en buffer.

Rehub-gründerens erfaring er i nesten alle prosjekter stemmer ikke tilgjengelighetsdatoen overens med når det nye prosjektet trenger materialene.

– Vi har prøvd å løse dette ved at materialene kan reserveres på grunnlag av når de er planlagt tilgjengelig i markedet. Så har du mulighet til å få tilbud på lagerlogistikk. Vi har en leverandør som har både lager- og transportmuligheter, sier Baarnes.

Lagerføring utover dette krever store ressurser. Store mengder skal kartlegges, og det må være god tilgjengelighet for å få god nok omsetning. Da er det mest hensiktsmessig at materialene lagres så lenge som mulig i prosjektet de skal tas ut fra.

Mener ansvar kan løses

Når det gjelder problemstillingen med hvem som skal ta ansvaret for de brukte materialene, påpeker Baarnes at den ikke er ny. Hun viser til at det i verneverdige bygg allerede brukes brukte materialer.

– Hvorfor ikke bruke samme formel som der, hvor entreprenøren tar ansvar frem til overlevering, og så overtar byggherre ansvaret etter overlevering? Da følger ikke garantiansvaret, men det er en avtale som må gjøres, sier hun.

Rehub har sin hovedvirksomhet i Oslo for øyeblikket. Tjenesten er skalerbar nasjonalt og internasjonalt. Hun tror det vil føre til at gjenbruk kommer inn i mer ordnede former flere steder.

– Opplever dere at bransjen er skeptiske til ombruk?

– Både og. Det er en del skepsis i entreprenørbransjen rundt praktisk gjennomføring. De møter problemstillinger de ikke har oppdaget hver eneste dag. Men vi opplever at de ønsker å få det til, og at de er klar over at dette er ressurskrevende og har høyere risiko, sier hun.

Hun sier at de særlig opplever mye velvilje fra de store byggherrene, som ønsker å få til ombruk, også utover myndighetskrav.