De vil bygge veier og bygninger på månen

Forrige gang et menneske befant seg på månen, var under Apollo 17 – den siste månelandingen i Apollo-programmet, i 1972.

Vil etablere «langsiktig nærvær»

Artemisprogrammet – Nasas nye storsatsing – skal endre på dette. Amerikanerne håper å kunne sende mennesket til månen igjen i 2025, trolig et sted nær månens sørpol.

I 2028 er målet at Artemis skal etablere et «langsiktig nærvær på og omkring månen».

De amerikanske bedriftene Icon og Astroport har brukt mye tid på å tenke over hvordan framtidens månebaser kan fungere, skriver Vice.

Under den årlige konferansen Humans to Mars Summit i Washington, D.C. fortalte Melodie Yashar, direktør for Icon, om bedriftens visjoner.

Det skal, ifølge Icon, gjøres ved hjelp av 3D-printing og andre teknikker for additiv produksjon. Selskapet samarbeider allerede med Nasa om 3D-printing av byggematerialer på månen.

I en første koloniseringsfase håper bedriften å kunne bygge permanente veier og landingsplasser på månen.

På sikt vil man også sette opp bygninger der mennesker kan oppholde seg uten romdrakt – et viktig skritt på veien mot en liten befolkning på månen.

– Vi bruker mye tid på å undersøke hvordan vi kan bruke additiv utvikling for å bygge infrastruktur på månen – og på sikt kanskje også på Mars, sa Melodie Yashar under presentasjon på Humans to Mars Summit.

Skal lage byggematerialer – av månejord

Både Icon og Astroport vil bruke materialet regolitt, som store deler av månens overflate består av, til bygninger.

Sammen med forskere ved University of Texas er Astroport i ferd med å utvikle ny teknologi for å lage murstein av regolitt. Utfordringene er mange. En av dem er å skape en ny type munnstykke som kan brukes for å varme opp regolitten med induktiv varme slik at at det så kan formes til mursteiner.

Om – og i så fall når – Icon og Astroport vil klare å lage bygninger på månen, gjenstår å se. Først må mennesket klare å komme seg dit igjen.

Artikkelen ble først publisert på Nyteknik.