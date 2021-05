Hvor mye utslipp kan vi tillate i et samferdselsprosjekt og fortsatt være i tråd med målene nedfelt i Parisavtalen? Dette bør være et like naturlig spørsmål å stille som det å spørre om hva det vil koste, skriver Bjørn K. Haugland. Illlustrasjonen er hentet fra planene om fergefri E39.

(Illustrasjon: Statens Vegvesen)