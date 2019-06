De tar deg tilbake til vikingtiden med volumetrisk video

Oslo/Hauglandet: Fredag åpner The Viking Planet i Oslo, et opplevelsessenter for norsk vikinghistorie. Senteret har ikke en eneste gjenstand fra vikingtiden, men kan til gjengjeld ta deg med på et farlig tokt i vikingtiden. I hvert fall føles det sånn, i en høyteknologisk VR-opplevelse uten sidestykke.

Det finnes mange former for virtuell virkelighet (VR), med ulike grader av realisme. Skaperne av VR-filmen "The ambush" (bakholdsangrepet) ville ta realismen til nye høyder, ved hjelp av såkalte volumetriske filmopptak.

96 kameraer samtidig

Alle de 32 skuespillerne er filmet med 96 kameraer samtidig, slik at de etterpå kunne omskapes til fotorealistiske 3D-modeller som kan sees fra alle kanter. Disse er deretter plassert inn i en spillmotor (Unreal) der man til slutt har designet og programmert en hel filmopplevelse i et virtuelt univers.

VR-kinoen i The Viking Planet. Foto: Eirik Helland Urke

TU var blant de første som fikk prøve den nye VR-opplevelsen i senteret, som åpner fredag morgen.

I en slags kinosal uten lerret fikk vi sette oss i spesialdesignede seter og påsatt Oculus VR-briller. Deretter fikk vi oppleve 12 minutter med vikingtid på nært hold. Spesielt dybdefølelsen er svært effektiv, og når stolen gynger sammen med bølgene under vikingskipet vårt, føles det for en liten stund som å være på et ekte vikingtokt for veldig lenge siden.

Helt nye utfordringer

Skuespillerne er filmet i Dimension Studios, Microsofts studio for volumetriske opptak i London. Flere av skuespillerne har erfaring fra serier som Game of Thrones, men ingen av dem har prøvd noe som dette før. Skaperne hevder selv at dette er verdens første dramafilm som er skapt med denne teknologien.

– Vi fikk en lang rekke utfordringer som vi bare måtte løse underveis. Det første vi måtte forandre på var klærne til skuespillerne, forklarer Odd Arild Meling, Chief Digital Officer i The Viking Planet.

Skuespiller Ingebjørg Buen under hologram-opptakene. Foto: Eirik Helland Urke

Det volumetriske studioet er nemlig spesielt sensitivt for blanke gjenstander, sort og grønt, fine klesmønstre og hår i vinden, for å nevne noe. Det ga problemer for nesten alle vikingene i produksjonen.

Kan lage nye filmer

De volumetriske opptakene har gitt enorme mengder med data, i langt høyere oppløsning enn hva som faktisk blir brukt i dagens film. Det gjør det mulig å lage opplevelser av høyere kvalitet og mer interaktivitet om noen år, med de samme opptakene, når teknologien er kommet et stykke videre.

Fleksibiliteten med volumetriske opptak gjør også at det kan lages nye filmer for hver sesong, fortsatt med det samme materialet. Hver skuespiller kan flyttes på, sees fra nye vinkler og ha på seg andre klær. Faktisk er allerede noen skuespillere som kan sees flere ganger i samme film, bare i bakgrunnen med andre klær og handlinger.

Flere opplevelser

VR-opplevelsen med volumetrisk video er ikke den eneste høyteknologiske løsningen på The Viking Planet i Oslo. Senteret kan også by på en kinosal med 270-graders video, et hologram-teater basert på Pepper's Ghost-effekten og en rekke interaktive skjermer. Senteret har dessute et eget selfie-område.

Regissør og grunnlegger Erik Gustavsson i The Viking Planet. Foto: Eirik Helland Urke

Hologrammene ble spilt inn for noen uker siden i Oslo, og presenterer enkeltvis 21 forskjellige viking-karakterer. For eksempel "Handelsfrue fra Kaupang", "Bondekone av lav rang" eller "Vikinghøvding i Novgorud". Selve opptakene er gjort i et vanlig filmstudio, mens framviserteknikken med reflekterende glass får karakterene til å framstå som hologrammer i naturlig størrelse.

Kim Hjardar er senterets vikingkonsulent, som har sikret at opplevelsene kommer som nært som mulig den korrekte vikinghistorien. Senteret er grunnlagt av Rasmus Ramstad, Erik Gustavson og Odd Arild Meling. Planen er å utvikle konseptet til flere steder i Norge.