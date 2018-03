Gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo er ett av tre anlegg som er med i prosjektet for CO2-fangst støttet av norske myndigheter. En ny rapport viser at det blir dyrere enn antatt å gjennomføre og den konkluderer med at det samfunnsøkonomisk ikke er lønnsomt.

(Bilde: Berit Roald/NTB scanpix)