De henter ut strøm fra tomme lufta

For mer enn 30 år siden ble bakterien funnet på fjæra langs Potomac-elven på den amerikanske østkysten. Disse mikrobene, Geobacter sulfurducens, viste seg å ha flere uvanlige egenskaper. De kan blant annet lage proteintråder i nanoskala som leder strøm.

Nå har et team ved University of Massachusetts Amherst brukt ledningene til å bygge en rigg som kan konvertere vanndamp i luften til elektrisitet.

Air-gen består av en film med bakteriens proteintråder, som er sju mikrometer tykke, plassert mellom to flate elektroder. Ledningene tiltrekker seg vanndampen i luften, noe som betyr at det genereres konstant strøm mellom de to elektrodene.

Dette kan sammenlignes med tidligere løsninger for å trekke ut energi fra fuktighet i luften, som bare har vært i stand til å oppnå korte sekvenser på 50 sekunder.

Testriggen ga 0,5 volt

Ifølge teamet er den permanente strømforsyningen avhengig av en kombinasjon av kjemien til nanotrådene og filmens små porer mellom ledningene, sammen med den gode ledningsevnen. Riggen opprettet av University of Massachusetts Amherst gir vedvarende 0,5 volt i filmen, med en strømtetthet på omtrent 17 mikroamper per kvadratcentimeter.

Teamet hevder at Air-gen kan generere strøm selv på ekstremt tørre steder som i Sahara. I tillegg til åpenbare fordeler som at systemet er uavhengig av vind og sol, fungerer løsningen til og med innendørs. Forskernes avhandling er presentert i Nature.

– Det optimale er systemer i stor skala

Allerede i dag kan Air-gen betjene små apparater, men skaperne har større visjoner.

– Det optimale målet er å lage systemer i stor skala. For eksempel kan teknologien muligens bli integrert i veggfarge for å hjelpe deg med å drifte hjemmet ditt. Eller vi kan utvikle frittstående, luftdrevne generatorer som kan levere strøm utenfor nettet. Når vi først har kommet med en industriell skala for produksjon, forventer jeg absolutt at vi kan lage systemer i stor skala som vil gi et betydelig bidrag til en bærekraftig energiproduksjon, sier elektroingeniør Jun Yao i en uttalelse.

En annen måte å hamstre fornybar energi fra vanndamp er ved å utnytte fordampingen fra et vassdrag, en naturlig prosess drevet av solvarme.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se.