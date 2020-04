De gjør trådløs lading like raskt som med kabel. Teknologien er utviklet i Norge.

Batteribanker til lading av mobiltelefoner på farta er ingen nyhet, men en ny norskutviklet løsning tar konseptet flere steg videre.

Dette batteriet kan lade dingsene dine like godt på kontoret som i sjøkanten. Og du kan lade det med solceller. I kulda kan batteriet varme seg selv, slik at du ikke taper kapasitet på grunn av lav celletemperatur.

Teknologien og produktet heter Hyre, og er utviklet av Altered Power i Bergen. Det er fullstendig uten fysiske kontakter, og bygget for å tåle all slags vær. Det lader mobilen din trådløst, men kan også drive batteriløst tilbehør som en lykt, og i fremtiden andre ting som for eksempel Bluetooth-høyttalere.

Trådløs lading er i seg selv ikke nytt, men måten den norske oppstarten har løst det på, er unik.

De har basert seg på den internasjonale Qi-standarden. Denne brukes for eksempel av alle mobilprodusenter som har trådløs lading.

Standarden har lav virkningsgrad

Induktans avkledd: Trådløs lading av produkter som følger Qi-standarden bruker to spoler. En i ladeplaten. En telefon, med mottakerspole i baklokket plasseres oppå ladeplaten slik at spolene ligger inntil hverandre. Produktet på bildet er ikke Hyre. Bilde: ORV

Qi har imidlertid noen ulemper i praksis. Standarden har rundt 30 referansedesign som skal fungere sammen.

Det gjør at det sjeldent oppnås høy virkningsgrad.

Derfor har Altered Power bygget videre på Qi-standarden. Batteribanken støtter andre Qi-produkter, men de har utviklet egen hardware og software med langt mer optimalisert ytelse.

Når det benyttes mottaker med Hyre-teknologi, er det derfor mulig å til svært effektiv energioverføring.

Oppnår 90 prosent virkningsgrad

Virkningsgraden ligger i dag på nær 90 prosent for hele systemet, fra likestrøm ut fra batteriet, til likestrøm ut til lasten på mottakersiden. For en vanlig ladeplate og mobiltelefon med Qi-standard ligger det typisk på rundt 60 prosent virkningsgrad.

Om du har kjent at mobiltelefonen din blir spesielt varm under trådløs lading, kan dette være forklaringen. Mye av energien går tapt som varme.

Hyre skal derimot være nær like effektivt som om du overførte strøm over en vanlig USB-kabel.

– Utfordringen med Qi-standarden er at det har blitt gjort mange kompromisser som gjør at energioverføringen ikke har vært så kjapp og effektiv som den bør være. Derfor har mange en oppfatning om at trådløs lading er tregt, sier Anders Even Kvåle, grunnlegger og direktør i Altered Power.

Utviklet egen hardware og software

Han forklarer at jobben de har gjort er å utvikle egen hardware og software for å få best mulig virkningsgrad.

Batteriet kan lade en mobiltelefon fire til seks ganger på én opplading. Foto: Altered Power

– På software-siden så vi at eksisterende mikrochipper ikke var fleksible nok. Vi bygget derfor egen software for å ha fleksibilitet, ikke bare for å lade mobiltelefoner, men for ulike kraftbehov. Det kan være enten en telefon som krever opp til 15 watt, men vi kan gå langt over dette, sier Kvåle.

Resultatet er en plattform som er skalerbar til den effekten det er behov for, og det åpner for trådløs kraftoverføring til langt mer en småelektronikk. Den er fullt kompatibel med Qi.

Han sier at han ikke kan gå i detalj på hardware de har utviklet med tanke på patentsøknader, men sier at også denne er optimalisert med tanke på virkningsgrad. Det handler om posisjonering og design av selve spolene, og parametere som handler omblant annet avstanden mellom spolene.

– Trådløs strømoverføring handler om å ha kontroll på de ulike parameterne som styrer energioverføringen. Vi ser på alle elementene, og har laget en kombinasjon som skal spille på lag Det er nøkkelen til høy virkningsgrad, sier han.

Lader batteriet med solceller

Det andre som er unikt med Hyre-teknologien er mulighet for å lade batteriet med solceller.

– Å sende strøm direkte til batteriet var en av tingene som måtte bygges helt fra bunnen av. Det var ikke tilgjengelige løsninger, så vi måtte bygge en egen løsning for det. Vi utvikler kompliserte optimaliseringsalgoritmer som sikrer god overføring av kraft, forteller Kvåle.

Hyre er det første resultatet av utviklingen. Et batteri som tåler elementene er interessant for friluftsmarkedet. At det også kan lades på tur gjør at du kan ha tilgang til strøm selv om du er ute i mange dager.

I tillegg til solcellene har de utviklet en LED-lykt, som trekker strøm rett fra batteriet. I lykten har de også en USB-tilkobling, slik at enheter som ikke støtter trådløs lading kan få strøm.

Planen er å tilby en rekke forskjellig tilbehør. Kvåle nevner Bluetooth-høyttaler, oppladbar hodelykt, varmevest og annet. Men meningen er ikke at Altered Power skal stå for dette selv.

– Vi er på jakt etter partnere som vil bygge vår teknologi inn i sine produkter, og vil få til en whitelable-ordning, sier Kvåle.

Det vil si at produkter som bruker Hyres teknologi, men solgt under produsentens merkenavn. Kvåle forteller at de har konkrete samtaler med mulige samarbeidspartnere.

Vil bli verdensledende

Hyre er den første teknologien som spinner ut fra Altered Power. På sikt ønsker de å bli en verdensledende aktør innen induksjonsteknologi.

Og et batteri trenger ikke å være en lommevennlig batteribank. Det kan brukes til større og mer krevende applikasjoner. Teknologien kan skaleres opp til å levere til alle strømbehov, mener han.

– I fremtiden ser vi for oss at vi skal lade alt av transport. Transportnæringen er et marked vi vil inn i, men vi må være forsiktige med timingen. Så vi starter med mikromobilitet, som elsykler, sparkesykler og slikt, sier han.

Mindre elektronisk avfall

Et annet viktig moment er at batteriløst tilbehør gjør det mulig å redusere mengden elektronisk avfall. Mye elektronikk kommer med innebygget litiumionbatteri, og en del av del av dette har celler av lav kvalitet.

Når de så begynner å få dårlig kapasitet er det som regel enklere og billigere å bare kaste enheten og kjøpe en ny i stedet for å bytte batteri.

Med batteriløst tilbehør tas dette ut av ligningen og det blir mindre sannsynlig at utstyret går i søpla etter et par år.

Produktene er laget for røff bruk. Du trenger ikke bekymre deg for at regn skal ødelegge moroa. Foto: Altered Power

De er også opptatt av bærekraft, og ønsker å i så stor grad som mulig produsere produktene sine i Europa. Inntil videre er det solcelleladeren som produseres i Kina.

Har solgt for over 200.000 kroner

Det ser ut til at Hyre har truffet en nerve hos mange. Kvåle sier de har solgt over all forventning.

De selger Hyre gjennom Startskudd.no. Her har de til nå fått bestillinger for over 230.000 kroner. Her koster batteribanken 599 kroner.

Når Hyre kommer i butikker, ser de for seg å henvende seg mot friluftsmarkedet, og selge produktene gjennom butikker som retter seg mot dette segmentet.

Batteribanken har en kapasitet på 50 wattimer, eller 14.000 mAh ved 3,6 volt. Det skal holde til å lade mobilen mellom fire og seks ganger. Den er vann- og støvtett (IP68). Vekten er 390 gram.

Solcellepanelet er utbrettbart, og måler 165x185 mm sammenbrettet, og 600 x 185 cm brettet ut. Det leverer inntil 15 watt, og kan lade en mobiltelefon direkte via Qi.