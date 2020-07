De er blant verdens mest solgte. Men Leaf og Zoe vekker minst begeistring blant norske elbil-eiere

Som TU fortalte tidligere i dag, torsdag, er det Kia e-Niro som har størst andel eiere som svarer at de er «veldig fornøyd» med bilen sin.

Norsk elbilforening har fått inn over 14.000 svar på sin undersøkelse, og det er 17 modeller hvor det er minst 100 svar per modell på spørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din elbil?», opplyser generalsekretær Christina Bu til TU.

Generelt er elbileierne ekstremt fornøyde med sine biler. Likevel: Det er markant forskjell mellom svarene eierne av e-Niro gir, målt mot de modellene som kommer dårligst ut på denne tabellen.

Mye solgt – treffer ikke innertier

To av de fem modellene som kommer nederst på lista, er faktisk to av de mest solgte elbilmodellene gjennom tidene: Nissan Leaf og Renault Zoe.

«Bare» 57 prosent av Leaf-eierne er veldig fornøyd, og 53 prosent av Zoe-eierne svarer det samme.

e-Niro topper tabellen med 84 prosent som er «veldig fornøyd».

Nå skal vi legge til at en stor andel eiere både av Leaf og Zoe svarer at de er «fornøyd» med bilen, slik at andelen som i alle fall er fornøyd ligger på henholdsvis 93 og 92 prosent. Det er slett ikke dårlig, det heller.

Likevel kan svarene indikere at Norge som elbilnasjon har utviklet seg: Mens folkemodellen Leaf, som det totalt er solgt over 60.000 eksemplarer av gjennom tidene, tidlig var en slags standard for elbiler, finnes det nå teknisk sett langt bedre utgaver på markedet. Leaf får ikke så mange hjerter til å banke raskere – i alle fall ikke målt mot andre modeller, kan være én tolkning av tallene.

Mange Zoe-eiere er «bare» fornøyde

Renault Zoe er den mest solgte elbilen fra en europeisk produsent, og er på 7. plass i Norge. Bilen har i år igjen gått forbi Tesla Model X i salgstall i Norge – takket være den nye versjonen som kom i fjor. Likevel: Av modellene som er med i oversikten fra elbilforeningen, er det bare varebilen Nissan e-NV200 og Mercedes-Benz B250e som vekker mindre begeistring. I den grad en samlet andel fornøyde eiere på drøyt 90 prosent kan sies å være lite.

Bilene er gode nok

Tallene understreker poenget som kollega Marius Valle trakk fram i en analyse i fjor: Elbilmodellene som nå selges, er i det store og hele gode nok.

«Kriteriene for hva en god elbil skal være, er stort sett de samme som for en hvilken som helst annen bil. På en elbil er infrastrukturen rundt vel så viktig. Audi E-Tron, Jaguar I-Pace og Mercedes-Benz EQC er teknisk fremragende på mange måter. Men vi blir likevel litt skuffet over at de bruker relativt mye strøm. Med en reell rekkevidde på omtrent 30 mil må man i realiteten lade på langtur», skrev Valle i analysen.

Tallene fra årets undersøkelse fra elbilforeningen understreker også det faktum at bilene oppleves som gode nok av eierne.

Gode opplevelser: Flere kjøper elbil

For elbilsalget kan tallene som ble presentert i dag, bare være positivt. Følger man med på Facebook-gruppa Elbil i Norge er det også ganske så tydelig at det er mange helt nye elbileiere på vei inn. At deres første elbil svarer til forventningene, er ekstremt viktig for at folk skal velge å kjøpe elbil på nytt. Helt uavhengig av hvordan ladesituasjonen oppleves av den enkelte, noe som vil variere både med bruksmønster og egen elbilkunnskap.

Selv om det kanskje ikke er biler som vekker de sterkeste følelsene, er det heller ikke grunn til å tro at verken Zoe eller Leaf kommer til å forsvinne fra Topp 10-listene hva gjelder nye registrerte elbiler. Mens større og dyrere biler gjerne får mer oppmerksomhet, er det mange som trenger en enkel og grei bil som helst koster ned mot 200.000 kroner i ny utgave – slik Zoe gjør. Fortsatt er det jo slik at det er de korte kjøreturene som totalt dominerer reisemønsteret også i langstrakte Norge. Da er det definitivt plass til en Zoe. I vinter testet da også TU hvorvidt Zoe er stor nok til å fungere som nummer én-bil til en liten familie på tre?

«Zoe har rekkevidden og hurtiglademulighetene som skal til for å dekke det meste av hva en liten gjennomsnittsfamilie bruker bilen til. De oppgraderte ekstrafunksjonene gjør at bilen er mer komfortabel å bruke, også på langtur», konkluderte kollega Mathias Klingenberg.

Og komfortabel nok er antakelig godt nok for den type biler – som i liten grad er laget for å skape noen wow-faktor. De skal bare virke.