De elektriske båtene er fylt med batteripakker på 26 tonn – som i 20 Teslaer. Kan hurtiglade på ti minutter

Det siste året har fartøyene Kongen, Dronningen og Prinsen blitt ombygd fra drift på flytende naturgass til strøm. Nå har også Prinsen kommet tilbake fra verftet og alle avganger vil fra nå være utslippsfrie.

Å bygge om velfungerende og kjente båter til elektrisk drift fremfor å kjøpe nye båter, har gjort det mulig å elektrifisere raskere og til en mye lavere kostnad, skriver Ruter i en pressemelding. TU har tidligere skrevet at ombygging koster bare 10 prosent av nybygg, og at leveringstiden er minst ett år kortere.

Ombyggingen har foregått ved Horten Skipsreparasjoner, og det tok 308 dager fra beslutningen ble tatt til den første fergen var ferdig ombygget.

Lader på ti minutter

Gassanlegg, gasstank og alt gassutstyr er fjernet og erstattet av en batteripakke på 26 tonn. Det tilsvarer batteriene i 20 Teslaer. Batterikapasitet på 2 MWh er nok til å klare flere turer uten å lade.

Strømmen kommer fra et nytt elektrisk ladeanlegg med strømkapasitet tilsvarende en middels stor norsk kommune, ifølge Ruter. Dermed kan Nesoddbåtene hurtiglade på under ti minutter ved Aker Brygge, med en ladeplugg med 2x1900 KW.

Trafostasjonen på Aker Brygge er klargjort for totalt 8 MVA, fordelt på to nettstasjoner. Nesoddbåtene har tilgang til den ene (med 2x2 MVA), mens Øybåtene og eventuelle elektriske hurtigbåter vil få tilgang til den andre nettstasjonen.

Ny type ladeplugg

Hurtigladeteknologien som benyttes er den første av sitt slag i Norge. Det er utviklet en ny ladeplugg for prosjektet, hvor koblingen skjer i front og ikke med ladetårn, noe som er vanlig for elfergene på Vestlandet. Koblingen skjer når lemmen på ferga og kaia er låst sammen.

Det er utviklet en ny ladeplugg for prosjektet, hvor koblingen skjer i front og ikke med ladetårn. Foto: Ruter

– Det elegante er at så snart lemmen løftes opp fra rampa, slippes ladingen. Ferga kan bakke rett ut, sa Sofus Gedde-Dahl i Cavotec til TU i fjor.

Selv om ladeeffekten er høy, vil båtene neppe utnytte makseffekten veldig ofte, fordi det sliter på batterier og utstyr.

2,8 millioner passasjerer

Fergene ble bygget i Frankrike i 2009 og har plass til 560 passasjerer. Hvert år reiser 2,8 millioner passasjerer med Nesoddfergene.

De store gassmotorene er fjernet, men TU har tidligere omtalt at skipene beholder to mindre dieseldrevne generatorer som backup. Disse skal klargjøres for biodiesel.

Øybåtene blir elektriske neste år, og målet er at all kollektivtransport i Oslo og Viken skal bli utslippsfri i 2028.

– Passasjerene får en stillegående, utslippsfri og enda mer behagelig reise over fjorden med kun elektriske båter, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.