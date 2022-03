De beste tilfluktsrommene i fjell har ikke plass til mer enn 300.000 personer

De 19.000 private tilfluktsrommene har plass til 2,2 millioner mennesker, mens de 600 offentlige kun har plass til 300.000, skriver Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Dermed er det kun 2,5 millioner plasser tilgjengelige for en befolkning på 5.425.270 (ved utgangen av fjoråret). En komplett oversikt over tilfluktsrom kan du se her.

Mindre enn én kvadratmeter per person Det finnes en egen Forskrift om tilfluktsrom. Den sier at oppholdsrommet skal ha en fri golvflate på 0,6 m​2 per person, og skal i tillegg ha plass for nødvendig utstyr og installasjoner. Forskriften sier også at tilfluktsrom skal plasseres og utformes slik at de gir tilfredsstillende vern mot de våpenvirkninger som det må regnes med at de kan bli utsatt for under krig. Det skal derfor bygges tilfluktsrom som gir god beskyttelse mot virkninger fra konvensjonelle våpen, radioaktivt nedfall, biologiske og kjemiske stridsmidler.