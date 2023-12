Regjeringen har flere ganger varslet at de vil innføre krav om at havbruksfartøyene skal være utslippsfrie i 2024, men så langt har kravene latt vente på seg.

Problemet er ikke å få utslippsfrie fartøyer, men infrastrukturen for å lade båtene. Ekspertene er uenige om hvor stor utbygging som trengs for å kunne lade båtene.

Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i selskapet Plug, mener utbyggingen ikke er for omfattende, men at det vil kreve tid for å få alt klart.

– Det tar gjerne ett år fra vi er i kontakt med en mulig ladelokalitet til ladeanlegget kommer på plass, sier Følling til TU.

Han har sendt et notat til regjeringen som svar til Sjøfartsdirektoratets og Miljødirektoratets utredning av nullutslippskravet.

Krever omfattende utbygging

I notatet argumenterer han for at utbyggingen av ladeinfrastruktur ikke er så omfattende som utredningen og Nofima kommer fram til. Nofima gjorde en utredning av mulighetene i 2020.

Sjøfartsdirektoratet konkluderte i sommer med at en omfattende utbygging av strømnettet langs kysten må til for å kunne lade båtene.

Følling mener det er riktig hvis hvert oppdrettsanlegg skal ha hver sin lader, men at det ikke er rasjonelt.

Han ser i stedet for seg at båtene de fleste stedene kan dele på et felles ladepunkt med flere ladeuttak. Tanken er å trekke en sirkel på maks 20 nautiske mil rundt anleggene, for så å finne ladestedet som treffer flest mulig. For enkelte avsidesliggende anlegg vil det likevel være nødvendig med egne ladestasjoner.

Må oppgradere nettstasjoner

Hurtiglading vil også kreve at om lag 80 prosent av nettstasjonene langs kysten må oppgraderes fra 230 volt til 400 volt, ifølge ham.

– Er ikke det en omfattende utbygging?

– Jo, det kan du si, men da er man på et regionalt nivå. Ombyggingen handler om å bytte ut innmaten i nettstasjonene, disse kiosklignende byggene, og det er en kostnad som må tas i annerledeslandet Norge. De fleste land i Europa har allerede 400 volts nettstasjoner.

I løpet av ti år vil ladeutbyggingen kunne bli lønnsom, beregner han. Det vil uansett bli en mer komplisert utbygging enn for elbiler.

– På en måte er det det. Den fysiske utbyggingen på en kai kan være litt vanskeligere, men hovedutfordringen er gjerne de byråkratiske prosessene i havneområder. Man har gjerne byantikvarer, havnevesen og kommuner man må få dispensasjon eller tillatelser fra, sier Følling.

Til vurdering

Kravene om lav- og nullutslippskrav til havbruksfartøy fra 2024 ble sist nevnt i regjeringens klimaplan for 2024 som et tiltak for å redusere utslipp fra skipsfarten.

Sjøfartsdirektoratets utredning kom i juni i år. Der foreslås det nullutslippskrav, ikke lavutslippskrav, for båter under 15 meter fra 2025. For båter under 24 meter foreslår de at kravene innføres fra 2030.

Estimerte CO 2 -utslipp fra havbruksfartøy var på 454.800 tonn i 2021 og forventes å være 882.300 tonn i 2050, ifølge rapporten.

Pressevakt i Klima- og miljødepartementet, Kari Asheim, skriver i en e-post at det ikke har skjedd noe nytt i saken og at saken er til vurdering i departementene.

Følling håper at kravene kommer så fort som mulig.

– Jeg håper kravet kommer før mars 2024 og blir gjeldende fra januar 2025. Da står alle, verft, leverandører av elektriske fremdriftssystemer, ladeoperatører, utbyggere og rederier, klare for å gjennomføre det, sier Følling.